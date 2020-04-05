Ron Dennis, İngiltere'deki sağlık çalışanları için yardım kampanyası başlattı
McLaren'in eski patronu Ron Dennis, koronavirüs salgınıyla mücadele eden İngiliz sağlık çalışanlarına ücretsiz yemek verilmesi için para toplayan bir yardım kampanyası başlattı.
Koronavirüs dünyayı etkisi altına almaya devam ederken, Britanya'da bilanço her geçen gün artıyor. Bugün İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 621 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 4 bin 934'e yükseldi.
Uzun yıllar McLaren'da çalışan Ron Dennis, sağlık çalışanlarının ücretsiz şekilde yemek yiyebilmesi için bir kampanya başlattı.
Dennis, SalutetheNHS.org vakfının kurucularından biri oldu ve bunun için 1 milyon pound bağışta bulundu.
72 yaşındaki Dennis “Şimdi, hem bireylerin hem de şirketlerin, COVID-19 ile verilen mücadelede güçlerini birleştirmesi gereken bir zamandayız. Bu, hepimiz için geçerli. Sağlık görevlilerinin bu savaşta sağlıklı beslenmelerini sağlayacak bir girişimde bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. En azından bir sorun azalacak." dedi..
Ürünler Tesco süpermarket zinciri tarafından sağlanacak, Absolute Taste şirketi catering şirketinin hazırlanmasından sorumlu olacak ve Yodel ise lojistikle ilgilenecek.
Yoğun bakım, anestezi, ve resüsitatörlerde çalışan personele ücretsiz yemekler verilecek.
Yiyecek dağıtımı yarın başlayacak.
Bu Haber Hakkında
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|Editör
|Kemal Şengül
Ron Dennis, İngiltere'deki sağlık çalışanları için yardım kampanyası başlattı
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