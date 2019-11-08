Ron Dennis, Hamilton'ı tebrik etmiş

Lewis Hamilton, Formula 1 kariyerine Ron Dennis'in yönettiği McLaren'da başladı ve İngiliz pilot, 2012 sonrasında Mercedes'e geçti.

McLaren'da sadece bir şampiyonluk yaşayan Hamilton, Mercedes'te beş şampiyonluk daha almayı başardı.

Geçen hafta kariyerinin altıncı şampiyonluğunu yakalayan Hamilton'ı tebrik eden isimlerden birisi de Ron Dennis'ti.

Hamilton, Dennis'in kendisini arayıp kutladığını söylerken, o olmadan F1 kariyerine başlamasının pek de mümkün olmayacağını söyledi.

Hamilton, "Şampiyonluk sonrası Ron beni kutlamak için aradı."

"Henüz ben on yaşındayken bana olan ilgisi ve dikkati için, ona sevgimi ve şükranlarımı iletmek istiyorum."

"Eğer Ron beni fark etmeseydi, bugün burada olamazdım." dedi.

McLaren daha 13 yaşındayken karting ve diğer alt kategorilerde Hamilton'ı desteklemeye başladı ve ardından da F1'de yarışma şansı verdi.