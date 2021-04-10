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Formula 1 / Son dakika

Roma'nın F1 takvimine girmesi mümkün görünmüyor

Ekleyen:
, Editör

İtalya Otomobil Kulübü Başkanı Angelo Sticchi Damiani, kısa vadede Roma'da bir yarış düzenlemelerinin mümkün görünmediğini belirtti.

Roma'nın F1 takvimine girmesi mümkün görünmüyor

Yaklaşık 10 yıldan biraz daha uzun bir süre önce, İtalya'nın başkentinde bir Formula 1 yarışı düzenlemek için planlar vardı.

Hatta o dönem Roma Grand Prix'si için beş yıllık bir kontrat imzalandığı bile söylenmişti.

Daha sonra Bernie Ecclestone ve Roma Belediye Başkanı Gianni Alemanno arasında bazı anlaşmazlıklar yaşanınca yarış rafa kaldırıldı. Sonraki yıllarda yarışa olan ilgi de büyük oranda azaldı.

Bu hafta sonu İtalya'nın başkenti Roma'da Formula E yarışı düzenlenecek ve bunun Formula 1 için bir başlangıç olabileceği görüşleri var.

Ancak İtalya Otomobil Kulübü Başkanı Angelo Sticchi Damiani, Roma GP'nin önünde engeller olduğunu ve gelecekte böyle bir yarış düzenlemeye yönelik herhangi bir plan olmadığını belirtti.

Damiani, "Birkaç yıl önce Formula 1'i Roma'ya getirme şansımız vardı. Bu, çok iddialı ve pahalı bir projeydi. Belki de o noktada şartlar oldukça uygunsuzdu."

"Şimdi bunu gerçekleştirdiğimizi hayal etmek gerçekten çok zor. Formula 1 pistinin çok ciddi güvenlik gereksinimleri var ve maliyetleri çok yüksek. Böyle bir yarışı düzenlemek, Formula E'ye kıyasla üç kat daha pahalıya patlayacak."

"Bence Formula 1, gelecekte İtalya'da daha fazla yarışa sahip olabilir, ancak Roma'da yarış olmayacak." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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