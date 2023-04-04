ROKiT, Williams'a büyük bir tazminat davası açtı!

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Williams'ın zor günler geçirdiği 2019 yılının ilk ayında takımla üç yıllık bir anlaşma imzalayan ROKiT, o sezon boyunca takımın isim sponsorluğunu yürüttü.

Devam eden anlaşma kapsamında 2020 kış testlerinde ve ilk antrenman seansından birkaç saat önce iptal edilen Avustralya GP'sinde de logoları araçta yer alan ROKiT, COVID-19 nedeniyle verilen dört aylık arada takımla ciddi bir sıkıntı yaşadı.

ROKiT yarışların iptal edilmesi nedeniyle sözleşmeden doğan haklarını alamadığını iddia ederken, Williams sponsorluk ücretlerinin geç ödenmesini gerekçe gösterdi.

Mayıs ayında, F1 yönetimi kısaltılmış 2020 sezonu takvimini duyurduktan sonra, ROKiT anlaşılan ücretlerin bir kısmını ödemeyi teklif etti; ancak sponsorluk anlaşması, takımın potansiyel yeni sahipleriyle görüşmeler yaptığı bir dönemde, Williams tarafından feshedildi.

Bunun üzerine 2020 yılı için ödenmeyen ücretlerle ilgili anlaşmazlık Londra Uluslararası Tahkim Mahkemesi'ne taşındı ve davanın galibi Williams oldu.

Her şeye rağmen Williams'ın peşini bırakmayan ROKiT, şimdi de "takımın sponsorluk sürecinde hileli beyanlarda bulunduğunu" öne sürdükleri bir itibar kaybı davası açmaya hazırlanıyor.

Firma, takımın 2019'da rekabetçi bir araca sahip olacağına dair söz verdiğini ancak bu iddiayı desteklemek için yeterli fona sahip olmadığını bildiğini iddia ediyor.

Davanın sanıkları arasında eski takım patronu Claire Williams, eski CEO Mike O'Driscoll ve finans müdürü Doug Lafferty gibi isimler yer almakta.

Davada ROKiT tarafının avukatı ise daha önce eski ABD Başkanları Bill Clinton ve Barack Obama'ya karşı savunma makamında yer alması da dahil olmak üzere birçok yüksek profilli yasal davada yer alan tanınmış bir avukat olan Larry Klayman.

ROKiT'in başvurusunda, "takımın hiçbir zaman davalıların davacılara garanti ettiği standartlarda performans gösteremeyeceğinin farkında olmasına rağmen bu gerçeği gizlediği, ayrıca aracı geliştirmek için yeterli paraya sahip olmadıkları gerçeğini de gizledikleri" ibareleri yer almakta.

Firma, "davalılar tarafından yapılan hileli beyanların doğrudan ve yakın bir sonucu olarak önemli ölçüde mali kayba uğradıkları ve ticari itibarlarının zarar gördüğü" gerekçesiyle 149.528.550 dolar gibi bir tazminat talep etmekte.

George Russell, Williams Racing FW42 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Motorsport.com'a dava hakkında bilgi veren Williams, "Takım olarak bu sahte iddianın farkındayız."

"Birleşik Krallık'ta ROKiT'e karşı başarılı bir tahkim kazanan ve tahkim kararının ABD'deki bir federal mahkeme tarafından onaylanması için başarılı bir şekilde dilekçe veren Williams, bu talihsiz konuyla ilgili olarak mahkeme süreçlerine güvenmeye devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

ROKiT CEO'su Jonathan Kendrick ise davada haklı oldukları görüşünün arkasında.

Motorsport.com'a konuşan Kendrick, "Bunu yapmak istemiyorum ama haksızlığa uğradığımızı düşünüyoruz."

"Tüm bu olayların yaşanma sebebi COVID salgını nedeniyle 2020 sezonunun iptal edilmesiydi, bu sebeple takıma ödeme yapmadık."

"Sonrasında sezonun sadece yarısı iptal edildi, biz de takıma anlaşılan ücretin yarısını teklif ettik. Teklifimizi reddettiler, hemen ardından da tüm sözleşmemizi iptal edip logolarımızı sökmelerine rağmen tam ücret için bize dava açtılar." dedi.

Williams yönetiminin "rekabetçi bir araca sahip olacaklarına yönelik güvence verdiğini" de belirten Kendrick, "Sözleşme imzalamadan önce, yönetim kurulumun önünde tam olarak bu soruları sorduk: aracın durumu nedir, gelişim oranı nedir?"

"Bize birtakım rakamlar sundular ancak hiçbiri doğru değildi. Mahkemede bu iddiaları kanıtlayabileceğimizi düşünüyoruz."

"Yönetim kurulu tarafından bize verilen teminatlar ve taahhütler asla ve asla yerine getirilemezdi. Hatırlarsanız [2019 testleri için] Barselona'ya geç geldiler, çünkü test yapacak paraları yoktu."

"Bu konuda eskiden Williams için çalışan birkaç kişiden çok önemli bilgiler aldık."

"Bunu yapmak istemezdim, gerçekten istemezdim. Ancak başka seçeneğim yok. Bundan hoşlanmıyorum ama başımıza gelenler adil değil." dedi.

Robert Kubica, Williams FW42 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images