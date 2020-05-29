ROKiT, Williams dışındaki partnerleriyle devam edecek

Williams, cuma sabahı yaptığı açıklamada, ROKiT ile olan isim sponsorluğu anlaşmasının fesh edildiğini duyurdu. Oysa anlaşma 2023 sonuna kadar devam edecekti.

2019'un başında başlayan ortaklığın neden sona erdiğine dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Ancak bu şok hamlenin ardından ROKiT'in motor sporlarındaki diğer sponsorlukları da sorgulanmaya başladı. ROKiT şu anda W Series'in ve Venturi Formula E takımının önemli sponsorlarından bir tanesi.

Ancak şirket tarafından yapılan açıklamada, diğer faaliyetlerinin devam edeceği duyuruldu. Hatta yeni anlaşmalar yapılabileceklerini bile ima ettiler.

Bir sözcü şunları söyledi: "ROKiT, bu sabahki açıklamalarının ardından Formula 1 takımının potansiyel satışıyla ilgili planlarından ötürü Williams'a en iyi dileklerini sunmak istiyor."

"Bir grup olarak ROKiT, diğer mevcut motor sporları partnerlerine ve yakın gelecekte ek stratejik ortaklıkların araştırılmasına tamamen bağlı."

ROKiT'in W Serisi ile olan anlaşması çok yıllık. Venturi ile geçen yıl imzaladığı sözleşmenin de 2022'nin sonuna kadar devam etmesi gerekiyor.