ROKiT ile anlaşmasını fesh eden Williams, F1 takımını satmayı düşünüyor!

Koronavirüs pandemisinin neden olduğu finansal baskıların ardından Grove merkezli ekip Cuma günü bir açıklama yayınladı ve seçeneklerden bir tanesinin F1 takımını satmak olduğunu açıkladı. Şimdi ilgili tarafları aramak için bir süreç başlatılmış durumda.

Ekipten yapılan açıklamada, “Williams Grand Prix Holding (WGPH) Yönetim Kurulu, şirket için mevcut olan tüm stratejik seçeneklerin incelemesini istiyor. Dikkate alınacak seçenekler arasında, WGPH'nin azınlık hissesinin satışı veya tüm şirketin potansiyel satışı da dahil olmak üzere, WGPH'nin çoğunluk hissesinin satışı da bulunuyor."

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