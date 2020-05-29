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Formula 1 / Son dakika

ROKiT ile anlaşmasını fesh eden Williams, F1 takımını satmayı düşünüyor!

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ROKiT ile anlaşmasını fesh eden Williams, F1 takımını satmayı düşünüyor!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
29 May 2020 07:42

Williams, şirketin geleceğini güvence altına almak için yeni bir stratejik hamlenin bir parçası olarak Formula 1 ekibinin bir kısmını ve hatta tamamını satmayı düşünüyor. ROKiT ile yapılan isim sponsorluğu anlaşması da bugün itibariyle fesh edildi.

Koronavirüs pandemisinin neden olduğu finansal baskıların ardından Grove merkezli ekip Cuma günü bir açıklama yayınladı ve seçeneklerden bir tanesinin F1 takımını satmak olduğunu açıkladı. Şimdi ilgili tarafları aramak için bir süreç başlatılmış durumda.

Ekipten yapılan açıklamada, “Williams Grand Prix Holding (WGPH) Yönetim Kurulu, şirket için mevcut olan tüm stratejik seçeneklerin incelemesini istiyor. Dikkate alınacak seçenekler arasında, WGPH'nin azınlık hissesinin satışı veya tüm şirketin potansiyel satışı da dahil olmak üzere, WGPH'nin çoğunluk hissesinin satışı da bulunuyor."

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Editör Jonathan Noble

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