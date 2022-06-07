Röhrl: "Schumacher, acımasız ve soğuk Formula 1'in kurbanı olabilir"

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Kevin Magnussen, sezon başında takıma gelerek Nikita Mazepin'in yerini aldı ve şimdiye kadar Schumacher'den daha üstün bir performans gösterdi.

Danimarkalı şu anda 15 puana sahip ancak Schumacher henüz Formula 1'deki ilk puanını kovalıyor. Alman pilot bunların yanı sıra kendisini takım içerisinde pek iyi bir duruma sokmayan yüksek hızlı ve pahalı kazalar yaptı.

Röhrl, Magnussen'in spora dönüşünün, Schumacher'in yıl sonunda Formula 1'e devam etmek için kendisini taşıması gereken seviyeyi gösterdiğini söyledi.

Röhrl, "Bu Mick Schumacher için acı bir durum çünkü Kevin Magnussen hakimiyeti eline tutuyor."

"Bu onun üzerine baskı ekliyor ve işleri kolaylaştırmıyor." dedi.

Takım patronu Gunther Steiner, Schumacher'in Monako'da sert bir şekilde bariyerlere çarpmasının ve takımı büyük bir tamir faturasıyla bırakmasının ardından, Haas'ın bütçe açısından “buradan sonra nasıl ilerleyeceklerini görmesi gerektiğini” söyledi.

Kevin Magnussen, Haas F1 Team Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Takım, sürücülerini desteklemek istese de bu sonsuza kadar sürmeyebilir.

Röhrl, "Şu anda çok fazla kaza yaptı ve hepsi çok fazla paraya mal oldu."

"Eğer hiçbir şey olmazsa sonsuza kadar böyle devam etmeyecekler. Formula 1 acımasız ve soğuk." dedi.

Formula 1 padoğunda Schumacher adını taşımanın getirdiği baskı ve prestij de Haas sürücüsü üzerindeki etkisini kaybetmedi.

Ancak Röhrl, babasının tamamen doğal olan yeteneğine sahip olmayabileceği için er ya da geç inisiyatifi eline alması gerektiğini söyledi.

"Onun büyük yıldız olması gerektiğine dair bir beklenti var. Bu zor ve ağır."

"Babasının sahip olduğu olağanüstü yeteneğe sahip değil gibi görünüyor. O doğruca en önde sürmeye başladı. Elbette şu anda zaman değişti ve araçlar çok daha önemli hale gelirken, insanlar daha az önemli oldu."

"Bu baskıya dayanıp dayanamayacağını ve Magnussen'e karşı kendini tutup tutamayacağını bir noktada göreceğiz."