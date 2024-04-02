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Formula 1 Japonya GP

Robson: "Williams'ı geliştirmek bisiklet sürerken patlak lastiği tamir etmeye çalışmaya benziyor"

Williams Formula 1 araç performans şefi Dave Robson, aracı ve takımı aynı anda geliştirmenin "bisiklet sürerken patlayan lastiği tamir etmeye çalışmak gibi" olduğunu kabul ediyor.

Burak Yasul
Dave Robson, Head of Vehicle Performance, Williams Racing, in the team principals Press Conference

Dave Robson, Head of Vehicle Performance, Williams Racing, in the team principals Press Conference

Glenn Dunbar / Motorsport Images

Williams'ın sahipleri olan Dorilton takımı gridde yukarılara taşımaya çalışırken, Grove ekibi fabrika altyapısında güncellemeler ve çalışma süreçlerinde değişiklikler yapıyor.

Takım patronu James Vowles ve baş teknik sorumlu Pat Fry, FW46'nın yapımında her şeyin ne kadar geç bir araya geldiğini gerekçe göstererek takımın rakiplerinin gerisinde kaldığını açıkça belirttiler.

Logan Sargeant'ın Avustralya GP'sinde start alamamasına neden olan yedek şasi eksikliği, takımın nasıl gelişmesi gerektiğinin açık bir işaretiydi.

Robson bir yandan takımı değiştirirken bir yandan da yarış programı yürütmenin büyük bir zorluk olduğunu kabul ediyor.

Robson, "Hâlâ devam eden çok fazla süreç var. Bu biraz bisiklet sürerken aynı zamanda bisikletinizin patlak lastiğini tamir etmeye çalışmaya benziyor."

"Programdan biraz zaman ayırmak ve herkese yeni çalışma yöntemlerini benimseme şansı vermek çok zor."

"Yani kolay değil ama devam ediyor. Yapılacak çok şey var. Bu çok açık. Çok şey yapıldı. Genel olarak araçları iyileştirmek, yazılımı geliştirmek."

"Tüm programı ilerletmek için bu üretim araçlarını nasıl en üst düzeye çıkarabileceğinizi anlamamızı sağlıyor." dedi.

Pat Fry, Williams Chief Technical Officer

Pat Fry, Williams Chief Technical Officer

Fotoğraf: Williams

Motorsport.com'un Vowles ve Fry tarafından takımın başarısızlıklarının kabul edilmesiyle ilgili sorusu üzerine Robson haklı olduklarını kabul etti.

Ancak diğer takımların da daha az belirgin olan sorunları olabileceğini öne sürdü.

Robson, "Sanırım uzun zamandır bu işi yapma şeklimizin ya da yapmış olduğumuzun her zaman çok verimli olmadığını biliyoruz. Ancak tüm bunları bir araya getirmek için oldukça fazla insan yapıştırıcısı gerekiyor ya da buna dayanıyor."

"Diğer ekiplerin nerede olduğunu bilmek büyüleyici olacak. Eminim ki en iyi ekipler bizim yaptığımızdan oldukça farklıdır. Herkes öyle mi bilmiyorum."

"Bir dereceye kadar, siz bu soruyu sorarken, bence en büyük fark, Pat ve James'in belki de sorunların kendisinden çok, her şey hakkındaki dürüstlükleri."

"Bununla birlikte, sorunlar orada, düzeltilmeleri gerekiyor ve biz de bunu yapıyorduk. Ama evet, bunu uzun zamandır biliyorduk. Ancak araca yatırım yapmakta zorlanırken bu süreçlere yatırım yapmak her zaman çok zordur."

"Açıkçası, bu birkaç yıl önceydi. Şimdi bunu yapmak için gerekli kaynaklara sahip olduğumuzu biliyoruz. James ve Pat ile birlikte en son teknolojinin neye benzediğini biliyoruz."

"Umarım bulunduğumuz noktadan olmamız gereken yere kısa yoldan ulaşabiliriz." dedi.

Alex Albon, Williams FW46

Alex Albon, Williams FW46

Fotoğraf: Williams

Robson ekibin ilerleme kaydettiğini ve tam sonuçların ortaya çıkması zaman alsa da bunun pist performansı açısından karşılığını almaya devam edeceğini ısrarla vurguluyor.

Robson, "Dört ya da beş yıl öncesine kıyasla çok farklı bir durumdayız. Bu son derece heyecan verici ve bunun performans olarak ortaya çıkacağına hiç şüphe yok. Açıkçası herkesin ne yaptığını kontrol edemeyiz ama kesinlikle daha iyi bir yerde olacağız."

"Dolayısıyla projeyi geliştirme ve yürütme şeklimiz büyük ölçüde daha iyi hale gelecek. Aynı zamanda, parmaklarımızı şıklatıp her şeye bugün sahip olamamak da sinir bozucu."

"Bu yüzden pistte yaptıklarımızı yapmaya devam etmeli ve elimizdekilerden en iyi şekilde yararlanmalıyız. Daha iyiye gidecek olması harika."

"Bunun olacağına hiç şüphe yok, biz sadece bunun bir an önce olmasını istiyoruz, gerçekten. Belli ki bunu yapamayacağız, bu yüzden biraz daha sabretmemiz gerekecek." dedi.

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