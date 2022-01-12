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Robson: "Russell'ın sürüş tarzı Hamilton ve Button'ın arasında bir yerde"

Ekleyen:
, Redacteur
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör

Dave Robson, George Russell'ın Mercedes'te kalabileceğinden emin. Williams'ın araç performans şefine göre, genç İngiliz'in sürüş tarzı dünya şampiyonları Lewis Hamilton ve Jenson Button'ın tarzının arasında.

Robson: "Russell'ın sürüş tarzı Hamilton ve Button'ın arasında bir yerde"

George Russell, Williams'ta geçirdiği üç yılın ardından yeni sezonda Mercedes'le yarışacak ve Alman takımda yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton'ın takım arkadaşı olacak.

Williams'ın araç performansı şefi Dave Robson, daha önce hem Jenson Button hem de Lewis Hamilton'la çalışma fırsatı bulmuştu.

Son yıllarda bir başka İngiliz Russell ile çalışan Robson, genç sürücünün sürüş tarzı hakkında konuştu.

Kıyas yapması istendiğinde Robson "Güzel bir soru. Bence Jenson ve Lewis oldukça farklıydı. George da sürüş açısından farklı biri."

"Daha çok o ikisinin arasında bir yerde diyebilirim. Çoğu şey lastikleri kullanmakla alakalı ve  giderek farklılaştılar. Mesela Lewis'in tarzının bugünlerde nasıl olduğunu bilmiyorum.”

"En önemli şey George'un uyum sağlayabilmesi. İçgüdüleriyle sürüyor ve gelişmeye devam ediyor. Çok yetenekli biri." dedi.

Robson'a göre Russell, yıllardır F1'in zirvesinde yer alan Mercedes'teki ilk yılında, şartlara ve takıma adapte olmak zorunda kalacak. Bunun sebebi, yıllardır gridin arkasında yarışması ve ön tarafta yarışmanın tamamen farklı olması.

Robson, "Bence ön tarafta yarışanlar için hafta sonları, diğerlerine kıyasla farklı oluyor. Bu, özellikle Cumartesi günü geçerli olan bir şey ama ön taraftayken yarışın tüm dinamiği de farklı oluyor."

"Hâlâ öğreneceği çok şey olduğuna şüphe yok çünkü Mercedes'te çalışmak bizimle çalışmaktan farklı bir hikaye."

"Fakat tarzına ve tavrına bakarsak, kesinlikle bu ikisinden [Hamilton ve Button] daha geride değil."

"Çalışma etiği, takımı bir araya getirmesi, yetenekleri ve karar alma konusundaki güveni, kesinlikle önemli faktörler."

"Aracı kullanma beceresine sahip. Bu beceriye sahip birçok insan var ama takımdan en iyi şekilde yararlanma ve kritik anlarda doğru kararları alma becerisine de sahip." dedi.

Nicholas Latifi, Williams FW43B

Nicholas Latifi, Williams FW43B

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

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