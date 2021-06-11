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Formula 1 Haberler

Robson: “Russell’ın gidişi Williams için büyük bir kayıp olur”

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Williams araç performansı bölümü başkanı Dave Robson, Russell’ın bu sezonun sonunda takımdan ayrılmasının onlar için büyük bir kayıp olacağını söyledi.

Robson: “Russell’ın gidişi Williams için büyük bir kayıp olur”

Robson, geçtiğimiz günlerde Russell'ı sürüş yeteneği açısından Lewis Hamilton'a “çok yakın” olarak nitelendirmişti.

Son dönemde adı Mercedes’le anılan Russell, şu ana kadar Williams’taki kariyeri boyunca sıralama turlarında kimseye yenilmedi ve Sakhir GP’de Mercedes’le çıktığı ilk yarış hafta sonundaki sıralamalarda Bottas’ın sadece 0.02 saniye gerisinde kaldı.

Eğer Russell, bu sezonun sonunda Williams’a veda ederse, Robson bunun takımda büyük bir etki yaratacağını düşünüyor.

Motorsport-Total’e verdiği demeçte Robson, “Şahsen, bunun büyük bir kayıp olacağını düşünüyorum.”

“Russell'ı ilk değerlendirmeye aldığımızda bile onunla çalışmak harikaydı. Özel bir yeteneğe sahip olduğu belliydi. Bu aracı sürmek konusunda gerçekten olağanüstü bir beceriye sahip.” dedi.

Ayrıca Russell’ın takımla arka planda yaptığı çalışmaların “bazen sinir bozucu ama harika bir yolculuk” olduğunu söyledi.

Russell, şu anda takımla üç yıllık bir sözleşmenin son sezonunda ve Robson, İngiliz pilotun  yapılan bu çalışmaların sonucunu görmeden ve takımın rekabetçi olmaya geri döndüğünü görmeden ayrılmasının üzücü bir durum olacağını belirtti.

George Russell, Williams FW43B

George Russell, Williams FW43B
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Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Bence hepimiz ona rehberlik ve yardım etmek için oldukça zaman ve çaba harcadık. Ancak aracımızdan bir fayda göremeden ayrılması bizim için çok üzücü olur."

“Evet, bu bizim için büyük bir kayıp olur ama bu konuda yapabileceğim pek bir şey yok."

“O, her yarışta kendini geliştirdi ve hep daha iyiye gitti. Sürüş açısından çok fazla değişmedi çünkü bu konuda her zaman çok güçlüydü. Ancak bu işin bütünselliğini görmek, neyi doğru yapmamız gerektiğini ve ondan ne konuda yardım beklediğimizi anlamak konusunda epey ilerleme kaydetti."

“Sadece hep kendini geliştirdi ve takımdaki rolü her zaman çok özel olacak.”

Russell'ın 2020 Sakhir Grand Prix'sinde Mercedes'teki göze çarpan performansı ile Robson, kısa bir sürede yeni bir takıma ve araca entegre olmanın onun için çok sorun olmadığını gösterdiğini düşünüyor.

“Bir anda araca atlayıp bunu yapabilmesi büyük bir sürpriz değildi. Geri döndüğünde ise daha hızlı bir araca sahip olma isteği dışında değişen bir şey olmadı."

“2019, onun için inanılmaz derecede zor bir başlangıçtı ve içinde bulunduğumuz durumu anladıktan sonra ele alınması gereken konuların sırasını net bir şekilde belirlemede son derece iyiydi."

“Bu sadece yaptığı tüm teknik katkı, simülatörde yaptığı tüm çalışmalar ve tasarımlara katkısıyla değil, aynı zamanda herkesle etkileşime girme şekli ve pozitifliği sayesinde oldu.”

Robson, Russell'ın "gelişime odaklı doğasının son yıllarda ihtiyaçları olan şey olduğunu" ve genç pilot konuştuğunda "herkesin onu dinlediğini" de ekledi.

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