Robson: "Latifi içgüdüsel olarak sürmek için 'fazla zeki'"

Latifi, 2021'de Formula 1 kariyerinin ilk puanlarını aldı. Macaristan'ı yedinci bitirerek ve Belçika'daki "gerçekleşemeyen yarışta" dokuzuncu sırada yer alarak, bu puanları art arda yarışlarda topladı.

Kanadalı pilot, takım arkadaşı George Russell'ı geride bırakmak için sıralamalarda da gelişme gösterdi ve bunu, İngiliz sürücü Mercedes'e katılmadan önce iki kez yaptı.

Williams'ın araç performans başkanı Robson, Latifi'nin 2021'de en tutarlı sezonu geçirmediğini itiraf etti ancak gelecek yıl Alex Albon'un, Russell'ın yerini almasıyla, 26 yaşındaki sürücünün kariyerini daha da geliştirebileceğini düşünüyor.

Robson, "Bence bu yıl umduğumuzdan biraz daha inişli çıkışlı geçti."

"Sıralama ve yarış hızı arasında biraz gidip geldik ancak hâlâ, aracı kullanma, sorunların nerede olduğunu anlama ve bunları tanımlama konusunda çok iyi bir yeteneğe sahip." dedi.

Robson, Latifi'nin spordaki konumu hakkında şöyle devam etti: "Bence hâlâ şansı var. İhtiyacı olan her şeye sahip ama belki de içgüdülerine biraz daha güvenmeli ve her zaman çok fazla düşünmemeli. Bu, büyük olasılıkla devam eden sorunun bir parçası. ”

Robson, Latifi'nin "oraya çıkmak ve sadece içgüdüsel olarak sürmek için neredeyse biraz fazla zeki olduğunu" söyledi ve ekledi: "Ancak en önemlisi, o içgüdüye sahip."

Robson, gelecek yıl kuralların sıfırlanmasının Montreal doğumlu sürücüye gelişme fırsatı sunabileceğini düşünüyor.

Robson, "Bu büyük bir değişiklik"

"Araçlar tamamen farklı olacak ve onun da yeni bir takım arkadaşı var, bu yüzden gelecek yıl gerçekten parlama şansı olduğunu düşünüyorum."

"Aracın biraz daha hızlı olmasıyla, özellikle sıralama turlarının başlangıcında biraz rahatlayabilir, içgüdülerine güvenebilir, çoğu sürücünün yaptığı ve kendinin de yapabileceği gibi sürebilir."

"Hâlâ yükselebilir ve iyi bir iş çıkarabilir, eminim." dedi.