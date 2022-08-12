Robson: "Kural açıklarından faydalanmak sporun doğasında var"

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Aston Martin, Macaristan'a geçen yılın yere basma felsefesiyle uyumlu yeni bir arka kanat getirdi, ancak bunun, tamamen yeni 2022 düzenlemelerinin amacına aykırı olduğunu öne süren rakipleri vardı.

Tüm bu itirazlara rağmen yeni tasarım FIA tarafından onaylandı ve güncellenmiş AMR22 özellikle yarış temposunda güçlü bir performans gösterdi -Sebastian Vettel 10. olarak yarışı puanla kapatmayı başardı, Lance Stroll ise hemen bir sıra geride 11. oldu.

Williams'ın araç performans şefi Robson, rakiplerin kanat hakkında bir şey söylemesinin tek sebebinin, "kıskanç" olmaları ve bunu düşünmemiş olmaları olduğunu düşünüyor.

GPFans'a konuşan Robson, “Kurallar çok karmaşık ve yazılış biçimleri her zaman potansiyel boşluklar olduğu anlamına geliyor."

"Çok fazla ayrıntı var, dolayısıyla avantaj kazanmanın herhangi bir yolu bulunuyorsa dahi kimse bunun peşinden koşmuyor."

"Dolayısıyla açık bulunmasında bir sorun görmüyorum, spor böyle. Teknik olarak yasalsa, ancak bazı insanlar bunun sporun ruhuna aykırı olduğunu iddia ederse, bence bu sadece kuralların amacına uygun şekilde sıkılaştırılması gerektiği anlamına gelir."

"Aston Martin'e adil davranmamız gerek. Dürüst olmak gerekirse, sporu ilginç kılan da bu, bu yüzden yaptıklarıyla hiçbir sorunum yok."

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Bu sezon FIA, ön zemin kızakları ve kalaslarıyla ilgili bir düzenlemeyi sıkılaştırdı. Bu sıkılaştırmanın amacı, takımların zeminlerinin esnekliğini artırmasına izin verdiği söylenen gri bir alanı ortadan kaldırmaktı.

Bu olup bitenin ışığında Aston Martin, -gelecek sezondan önce olmasını beklemeseler de- arka kanat düzenlemelerinde de benzer bir şeyin olabileceğini kabul etti.

Robson, "Bununla ilgili herhangi bir sorun olduğunun farkında değilim. Ben daha çok yönetmeliğin ruhundan bahsediyordum ve birinin 'ruh' olarak kabul edebileceği şeye ille de bağlı kalmak zorunda değilim."

"Eğer getirilen parça yasalsa -ki öyle görünüyor- herhangi bir sorun yok."

"Artık mesele, insanların bu çözümü kopyalamak için zaman harcayıp harcamayacağı veya kuralları amacına uygun bir şekilde sıkılaştırmak için bir uzlaşmaya varıp varmayacağı meselesi."

"Bunun nasıl sonuçlanacağını göreceğiz." dedi.