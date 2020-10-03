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Formula 1 / Son dakika

Roberts: "Williams'ın yeni sahipleri saklanmıyorlar"

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Roberts: "Williams'ın yeni sahipleri saklanmıyorlar"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Abdullah Çelik

Simon Roberts, Williams F1 takımının yeni sahibi Dorilton Capital'in takımın düşük profiline rağmen saklanmadığını, uzun vadede başarılı olabilmeleri için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

New York merkezli Dorilton Capital, Ağustos ayında Williams takımının kontrolünü tamamen devralmıştı.

Dorilton Capital'in Williams F1'i satın almasının ardından Williams ailesi - Sir Frank Williams ve kızı Claire Williams - takımdan tamamen ayrıldılar.

Toskana GP'den itibaren Roberts, takımın geçici takım patronu oldu. Dorilton Capital'den önemli isimler, ilk olarak Mugello'da F1 takımıyla buluştu ancak henüz bu isimler basın karşısına çıkmadılar.

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Motorsport.com'a konuşan Roberts, "Dorilton Başkanı Matthew Savage Mugello'da takıma katıldı."

"Yönetim kurulu üyelerinden bir başkasını ve üst düzey bir başka ismi de getirdi. Röportaj yapmadılar ancak Formula 1 padoğuna ilk ziyaretleriydi. Gelecekte onları daha fazla görmeyi umuyoruz. Onlar gizlenmiyorlar." dedi.

Simon Roberts, Williams Racing F1 Managing Director

Simon Roberts, Williams Racing F1 Managing Director

Fotoğraf: Williams

Nicholas Latifi, Williams FW43

Nicholas Latifi, Williams FW43

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Dorilton, Williams F1 takımını tarihinin en kötü dönemlerinden birisinde satın almış oldu. Takım 3 senedir dipte yer alıyor ve 2019 Temmuz ayından bu yana hiç puan alamadı.

Takımın yeni sahipleri için ilk zorluk, Williams'ın günübirlik çalışmalarına alışmak oldu. Roberts, takımın yeni sahiplerinin uzun vadeli vizyonu karşısında ikna olduğunu söyledi.

Roberts, "Şu an için, bu işle alakalı her şeyi anlamaya çalışıyorlar. Çok akıllılar ve çalışması kolay, gerçekten hoş insanlar. Bu yüzden onların olması harika."

"Geldiler ve mümkün olan her şeye dahil oldular. Mugello'ya geldiler, onlar için harika oldu. Bütçe ayarlarına, yatırım planlarına baktık ve ilk olarak ne yapmamız gerektiğine karar vermeye çalıştık."

"Hata yapmak istemiyoruz ancak yaptığımız her şey, uzun vadede performansımızı arttırmaya yönelik."

"Burada hızlı bir çözüm yok. Biz uzun vadeli düşünüyoruz, Dorilton da." dedi.

 

Geçici olarak bu göreve getirilen Roberts, uzun vadede pozisyonunun ne olacağı konusunda henüz konuşmadıklarını söyledi.

Roberts, "Dürüst olmam gerekirse, şu anda buna odaklanmış değiliz. Tüm satış işlemleri, beklediğimizden çok daha hızlı bir şekilde tamamlandı. Ardından Claire kararını verdi ve bu hepimiz için şok ediciydi."

"En önemlisi takımda devamlılığı sağlamaktı. Bu pozisyon için görevlendirildiğim için gerçekten memnunum. Gerçekten keyif alıyorum ve umarım uzun süre devam edebilirim."

"Ancak henüz bunu konuşmadık bile. Ne benim listemin başında, ne de onların listesinin başında böyle bir şey yer almıyor."

"Daha yapmamız gereken çok iş var ve bunlara odaklanmış durumdayız. Genel olarak takımı ilerletmeye odaklandık." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Williams
Editör Luke Smith

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