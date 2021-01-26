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Formula 1 / Son dakika

Robert De Niro ve John Boyega, Netflix'in yeni F1 gerilim filminde rol alacak

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Robert De Niro ve John Boyega, Netflix'in yeni F1 gerilim filminde rol alacak
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Netflix, Formula 1 dünyasında geçen ve Hollywood efsanesi Robert De Niro ve Star Wars oyuncusu John Boyega'nın rol aldığı kurgusal bir suç filmine yeşil ışık yaktı.

The Formula olarak adlandırılacak olan bu film, mafyaya karışan ve ailesini kurtarmak için bir kaçış sürücüsü olarak çalışmak zorunda kalan Amerikan bir F1 sürücüsünün suça bulaşma hikayesini anlatacak.

'Burning Sands' filminin yönetmeni Gerard McMurray, Formula 1 konulu suç-dram filmini yöneten isim olacak.

McMurray ek olarak filmi Buppie Productions adlı yapım şirketi aracılığıyla yazacak, yönetecek ve yapımcılığı üstlenecek. Filmin diğer yapımcıları ise Jane Rosenthal, De Niro ve Berry Welsh olacak.

Filmin kadrosunda ise iki yıldız isim olacak. Star Wars serisi ve Small Axe performansıyla tanınan John Boyega ve gelmiş geçmiş en büyük aktörlerden Robert De Niro, Netflix'in The Formula filminde rol alacağı açıklanan ilk isimler oldular.

İngiliz aktör Boyega, 2011 bilim kurgu filmi Attack the Block'daki Moses rolüyle çıkış yakaladı. En çok Star Wars: The Rise of Skywalker ve Stars Wars: The Last Jedi'da Finn karakterini canlandırmasıyla tanınıyor. 

Tarihin en önemli oyuncularından biri olan Robert De Niro ise başka bir Netflix projesi olan, Martin Scorsese’nin The Irishman filminde harika bir geri dönüşe imza attı ve Al Pacino, Joe Pesci gibi dev isimlerler birlikte rol aldı. Yakın zamanda,  Leonardo DiCaprio'yla birlikte yine bir Scorsese filmi olan Killers of the Flower Moon'un çekimlerine başlayacak.

Şimdiye kadar Netflix veya yönetmen/oyuncu tarafından konuyla ilgili pek fazla bilgi paylaşılmadı.

Film, Al Pacino'nun rol aldığı Bobby Deerfield'den bu yana günümüz Grand Prix yarışlarına değinen ilk Hollywood yapımı F1 filmi olacak.

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Seri Formula 1
Editör Adam Cooper

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