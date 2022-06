Rixos Otelleri ve ALL-Accor Live Limitless, Cem Bölükbaşı'na sponsor oldu

Haberi dinle

110 ülkede, 40’dan fazla marka ve 5300 otel ile dünyanın önde gelen arttırılmış ağırlama grubu Accor, Türk misafirperverliğini çağdaş bir dokunuşla birleştiren Rixos markası ve 70 milyondan fazla üyesi bulunan ALL - Accor Live Limitless yaşam tarzı sadakat programı ile Formula 2’de ülkemizi temsil eden ilk Türk pilot Cem Bölükbaşı’nın resmi sponsorluğunu duyurdu.

Accor Dünya Ticaret Başkanı Yiğit Sezgin ve Cem Bölükbaşı’nın ev sahipliğinde, 14 Haziran Salı günü Fairmont Quasar İstanbul’da düzenlenen toplantıda, Milli yarış pilotunun gelecek dönemde izleyeceği yol ve hedefleri paylaşıldı.

Sponsorluk hakkında Accor Dünya Ticaret Başkanı Yiğit Sezgin şunları söyledi: “Ülkemizi Formula 2’de temsil eden ilk Türk pilot Cem Bölükbaşı’na Rixos markamız ve ALL-Accor Live Limitless yaşam tarzı sadakat programımız ile sponsor olduğumuzu duyurmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sporcumuzun Formula 2’ye uzanan sanaldan gerçeğe yolculuğu sırasındaki başarılarının genç kuşak sporculara ve milyonlarca gence ilham ve cesaret verdiğini gözlemliyor, yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Türk kökenimiz ve geleneklerimizi uluslararası kulvarda da en iyi şekilde temsil eden markamız Rixos ve yaşamın her alanında misafirlerimize hizmet veren programımız ALL-Accor Live Limitless ve ile bu sponsorluk anlaşması doğrultusunda ikonik bir birlikteliğe imza atmanın heyecanını yaşıyoruz.

Genç pilot Cem Bölükbaşı Rixos ve ALL- Accor Live Limitless sponsorluğu hakkında şöyle konuştu: “Yarış dünyasında daha önce yaşanmamış bir hikayeyi yazıyoruz. Espordan gelip Formula 2 seviyesinde yarışan dünyadaki ilk pilotum. Ayrıca Türkiye’nin ilk Formula 2 pilotu olmaktan gurur duyuyorum. Yazdığımız bu hikayeyle birlikte Formula sporuyla, motor sporlarıyla ilgilenmeye başlayan çok fazla destekçim olduğunu görüyorum. Türkiye’nin her yerinden gördüğüm ilgi gerçekten çok büyük. Ben de her yarışta bir öncekinin üzerine koyarak ilerlemeye, daha iyi sonuçlar elde etmeye odaklıyım. En nihai hedefim motor sporlarında gelebileceğim en yüksek seviyeye yükselmek. Bu yolculukta disiplin, çalışma ve yeteneğin yanında maddi manevi destek olmadan ilerlememiz imkansız. Türk sporuna ve Türk gençlerine inanan markalarımızın varlığı bu anlamda çok önemli. Formula 2 Şampiyonası’nda bana inanan, Türkiye’nin ilk Formula 1 pilotu olma hayalimi destekleyen ana sponsorlarımdan Rixos Otellerine ve ALL- Accor Live Limitless’e yanımda oldukları için çok teşekkür ediyorum.”