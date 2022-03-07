Rivola: "Alonso yarışı 'okumada' o kadar iyiydi ki pit duvarında aptal gibi hissediyorduk"

Haberi dinle

Fernando Alonso, 2010'da Ferrari'ye katıldı ve İtalyan ekibe, 2007 yılından sonraki ilk şampiyonluğunu getirmeyi hedefledi. Fakat beş sezonun üçünü ikinci bitirip, 11 zafer almasına rağmen mutlu sona ulaşamadı.

Alonso, 2010 ve 2012 yıllarında şampiyonluk şansını son yarışa kadar taşımayı başardı. Fakat her iki yılda da mutlu sona Sebastian Vettel ulaştı.

Ferrari'nin 2010 Abu Dhabi'deki strateji hatası bugün bile tartışma konusu.

Bu süreçte Ferrari'de İspanyol pilot ile çalışan Massimo Rivola, İspanyol pilotun bir "strateji dehası" olduğunu ve pit duvarındayken kendilerini "aptal gibi hissettirdiğini" belirtti.

İtalyan gazetesi Il Foglio'ya verdiği demeçte Rivola, "Yarışları onun gibi okuyabilen başka biri daha görmedim." "Pit duvarında bizi çoğu zaman birer aptal gibi hissettirdi çünkü her şeyin ötesini görebiliyordu."

"Bilgisayar ekranlarının karşısındaydık, o farklı bir iş yapmasına rağmen her şeyi diğerlerinden önce anlıyordu."

"Size gerçekten çok şey öğretebilen sürücüler oluyor." dedi.

Fernando Alonso, geçen yıl Katar'da ön bölümden başladığı yarışta harika bir performans ortaya koymuş ve podyuma dönmüştü.

Şimdilerde Aprilia'nın başında yer alan Rivola, mevcut genç yetenekler hakkında da konuştu.

"Charles'ı şu an günümüzün diğer büyük genç sürücülerin önünde görüyorum. Baktığınızda Red Bull, Verstappen'e pek çok hata yapma fırsatı verdi. Fakat Ferrari'nin bunu Charles'a yapması mümkün değil, orada bu kadar çok hata yapmayı göze alamazsınız çünkü üzerinizde daha fazla baskı var."

"Norris geçen yılın sürpriziydi. Henüz 16 yaşındayken onu takip etmiştim."

"Russell, şampiyon olmak için gereken tüm niteliklere sahip olan bir diğer isim."

"Sainz ise beni hiç şaşırtmadı. Yıllar önce onu akademiye önermiştim. O her zaman güçlü olanlardan birisi. Çok akıllı ve hızlı."