Rio'da yapılması planlanan Formula 1 yarışıyla ilgili planlar iptal edildi

Formula 1 yönetimi, uzun süredir Rio'da bir Formula 1 yarışı düzenleme konusunda görüşmeler gerçekleştiriyor.

Hatta 2019'un ilk aylarında Rio'da inşa edilmesi planlanan pist düzeni ortaya çıkmış ve Brezilya Başbakanı da bu projeye tam destek vermişti.

Buna karşılık Rio'nun F1'e ev sahipliği yapma planları, hiçbir zaman gerçeğe dönüşmedi çünkü yapılması planlanan pistin inşası bir türlü başlamadı.

Geçen yılın sonunda Sao Paulo ile Formula 1 arasında yarışın beş yıl daha Interlagos'ta kalması yönünde bir anlaşma yapıldı. Aslında bu, Rio planlarının kısa vadede mümkün olmadığının bir başka önemli işaretiydi.

Rio'daki yarışın organizatörleri, bu habere rağmen yarış düzenleme fikrinden vazgeçmeseler de, çevreciler ve yerel halk projeyi protesto etti. Çünkü pistin inşa edilebilmesi için bu bölgedeki yüzlerce ağacın kesilmesi gerekiyor.

Rio'nun Çevre Bakanı Eduardo Cavaliere, Pazartesi günü Twitter'dan yaptığı açıklamada, geçen ay göreve başlayan Belediye Başkanı Eduardo Paes'in kendisine projeyi rafa kaldırma talimatı verdiğini duyurdu.

Açıklamada, "Camboata orman bölgesindeki Rio International Circuit'in inşasından resmen vazgeçiyoruz." dedi.

Paes yönetiminde yapılan açıklamada ise ağaçları kesmek yerine onları korumak zorunda olduklarına dikkat çekildi.

Bu, en azından kısa ve orta vadede Brezilya GP'nın Interlagos'ta kalacağını garanti ediyor.