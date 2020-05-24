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Formula 1 / Son dakika

Richards: "Motorlar bu kadar karmaşıkken kimse F1'e girmez"

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Richards: "Motorlar bu kadar karmaşıkken kimse F1'e girmez"
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Jake Boxall-Legge
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
24 May 2020 08:31

Eski Formula 1 takım patronu David Richards, Formula 1'deki mevcut motor kuralları yürürlükte olduğu sürece kimsenin F1'e girebileceğini düşünmüyor.

Formula 1'de son yıllarda sadece dört motor üreticisi sporda yer alıyor; Ferrari, Honda, Mercedes ve Renault.

Gelecekte serideki üretici sayısının daha da artması için çaba gösterilse de şimdiye kadar hiçbir üretici seriye katılmak için somut bir yaklaşım sergilemedi.

Daha önce Audi ve Aston Martin, F1'le yapılan görüşmelerde yer aldı. Ancak ikisi de spora girişi reddetti. Bu üreticilerin spora girmemesinin temel sebebi, MGU-H gibi karmaşık ünitelere sahip olan F1 hibrit güç ünitesinin yüksek maliyeti ve karmaşıklığı.

Eski takım patronu David Richards, bu durum çözülmediği sürece hiçbir üreticinin spora girmeyeceğini düşünüyor.

Richards, "Mevcut üniteler çok ama çok karmaşık. Bunun için yapacağınız yatırım devasa olmalı ve bu, otomobil üreticilerinin bile mevcut durumda yapmayı düşünmediği bir şey."

"Yakın zamanda yeni bir üretici görmek neredeyse imkansız."

"Birinin böyle bir projeye yatırım yapmasından önce bile, sadece mevcut motor tedarikçilerinin bulunduğu seviyeye ulaşmaları için kurallarda birkaç adım geri gitmek zorundasınız.

"Mevcut içten yanmalı motorlar, şimdiye kadar yapılmış en karmaşık ve özel motorlar." dedi.

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Editör Stefan Ehlen

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