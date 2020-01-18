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Formula 1 / Röportaj

Richards: “F1, aptalca hibrit tartışmalarıyla beraber kendi ayağına sıktı”

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Ekleyen:
18 Oca 2020 10:36

Eski Benetton ve BAR takım patronu David Richards, Formula 1’in 2014’de gelen yeni turbo hibrit motorlarının çığır açan termal verimliliğini gölgede bırakan “aptalca” tartışmaları eleştirdi.

Autosport International’ın Motor Sporları Liderleri Forumu etkinliğinde konuşan Birleşik Krallık Motor Sporları başkanı Richards, motor sporlarına destek olmak amacıyla gerçekleşen yapılan olumlu değişikliklere destek olunması gerektiğinin altını çizdi ve F1’in %50 termal verimli hibrit motorları kullanmayı tartışmasını, “kendi ayağına sıkmak” olarak niteledi.

F1’in çoğunluk hissedarı olan CVC Capital, 2016’da hisselerini Liberty Media’ya sattı, ki yeni hissedarlar 2030 yılına kadar sıfır karbon emisyonunu elde etmek üzerine amaçları olduğunu belirtmişlerdi.

Richards ise Benetton ve BAR takımlarında takım patronluğu yaptıktan sonra 2008’de, Subaru’nun rallide yakaladığı ve Aston Martin’in spor araç kategorisinde yakaladığı başarılarla tanınan Prodrive adlı kurumu kurdu.

67 yaşındaki Richards daha sonrasında ise Alan Gow’dan BTCC patronluğu görevini Ocak 2018’de devraldı.

F1 motorları hakkında konuşan Richards “Onlar mühendisliğin mükemmeliyetini yansıtan elmaslardı. Ancak Bernie Ecclestone ne yaptı? ‘Bunların sesini beğenmiyorum, bunlar güzel değiller.’ dedi ve onların seviyesini düşürdü.”

“Onlar, ‘Bakın ne yarattık, yarattığımız teknolojiye bakın.’ demediler. Kendileriyle kavga ediyorlardı, bu yüzden tüm desteklerini çekmeye karar verdiler.”

“Çok aptalcaydı, kendilerini ayaklarından vurmaya karar vermişler gibilerdi.” ifadelerini kullandı.

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Richards, ulusal düzeydeki yarışların tanıtımını geliştirmek için Birleşik Krallık Motor Sporları’nı yenilemeye başladı ve sektöre hükümet çevrelerinde daha büyük bir lobi platformu sağlamak için tüm köklü etkinliklerde yarışmacıların lisans almasını zorunlu kıldı. Ancak motor sporlarının, kendisini “mahçup” konumuna getirerek yenilikten ziyade eğlenceye odaklanmasıyla geride tuttuğunu da ekledi.

“Pek çok pozitif tarafının görülmesi yerine an itibariyle yerinde saydığını düşünmek, lastik yakıp fosil yakıtlar kullandığımız için özür dilemek çok kolay bir adım olarak görülüyor.” diyen Richards ekledi:

“Birleşik Krallık’ta elektrikli kartingi başlatmak üzereyiz, İngiltere’deki spor kategorilerinde pek çok farklı sürdürülebilir yakıta bakıyoruz ve pek çoğuna bakmaya da devam edeceğiz.”

“Motor sporları uzun yıllar boyunca çok fazla teknolojiye öncülük etti, ancak bence spora artık gerçekten eğlence olarak bakılıyor, artık teknoloji ile ilgili değil.”

“Tekrardan inisiyatif almak zorundayız. Öncü olmalı ve neler yapabileceğimizi göstermeliyiz.”

Richards ayrıca 2024'ten itibaren hidrojen yakıt gücüyle çalışacak olan otomobiller için Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'na övgüde bulundu ve yönetim organının, sunulan farklı çözümlere karşı “çekimser olması” gerektiğini söyledi.

Richards, “Politikacılar basit mesajlaşma eğiliminde ve sadece ‘elektrikli arabalar, hadi o yoldan gidelim’ diyorlar ancak bu kesinlikle aptalca bir bakış açısı.” dedi ve ekledi:

“Keşfedecek pek çok teknoloji var ve uzun vadede muhtemelen hidrojen olmayan çok yeni bir teknoloji bulacağımıza dair düşüncelerim var.”

                              Çeviri: Efe Kahya

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör James Newbold

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12 Mar - 15 Mar
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