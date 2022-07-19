Richards: "Button, kariyerinin ilk döneminde çok yanlış yönlendirildi"

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Button'ın kariyerinin ilk dönemi hangi takımda yarışacağıyla ilgili spekülasyonlarla dolu, bunların en ünlüsü ise 2005 ve 2006'ta yaşanan BAR-Williams karışıklığı.

Kariyerine 2000'de Williams ile başlayan Button, takımın 2001'de daha tecrübeli Juan Pablo Montoya ile anlaşmasının ardından Benetton'a -2002'de Renault ismini aldı- geçmişti.

Enstone merkezli takımdaki iki sezonu boyunca birçok kez podyuma çıkma fırsatını tepen Button, 2003'te bir türlü dikiş tutturamayan BAR ile anlaştı ve 2004'te takımın atılım yapmasının ardından 10 podyum ve 1 pole pozisyonu ile şampiyona üçüncüsü oldu.

Bu başarılı sezona rağmen 2005'te Williams'a dönmeye çalışan Button'ın bu hamlesi, F1 Sözleşme Tanıma Kurulu tarafından reddedildi. Yine de vazgeçmeyen Button, 2006 sezonu için Williams ile ön sözleşme imzaladı.

Ancak 2004'te düzenli olarak podyum yapan Williams 2005'te büyük bir geri adım attı ve sezonun ardından BMW-Williams ortaklığı sona erdi. Bunun üzerine BAR'da kalmanın daha akıllıca olduğunu düşünen Button, sözleşmeyi iptal etmeye çalıştı. Uzun süren karışıklığın ardından Williams, 18 milyon euro değerinde bir tazminat karşılığı Button'ı serbest bıraktı.

BAR 2006'da tamamen Honda'ya satıldı ve o sezon Button ilk galibiyetini elde etti. Honda'nın çekilmesinin ardından takım, takım patronu Ross Brawn tarafından satın alınarak 2009'da Brawn GP ismiyle yarıştı. Ortaya dominant bir araç çıkartan Brawn GP, Button'a kariyerinin ilk ve tek şampiyonluğunu kazandırdı.

3. finish for Jenson Button Fotoğraf: Motorsport Images

2004 sezonunun ardından Williams'a dönemeyen Button, olayın ardından yönetim ekibinin yapısını değiştirdi. Button'ın eski takım patronu Richards, o zamanlar 24 yaşındaki pilotun uygun rehberlik almadığı konusunda yaklaşık 18 yıldır oldukça net.

Beyond the Grid podcast'ine konuşan Richards, "Geçmişe baktığımda söyleyebilirim ki; Jenson, genç bir yarış pilotu olarak çok kötü bir ekipten çok kötü tavsiyeler aldı."

“Çevresinde kendi çıkarlarını düşünen bir yönetim vardı. Önce onu düşünmediler, büyük resme de bakmadılar."

"Bunu sık sık görüyorum, kendi çıkarlarını düşünen ve olaylara farklı açılardan bakan ekiplere güvenen birçok pilot büyük fırsatları kaçırdılar veya yollarını tamamen kaybettiler."

“Büyük kararlar almak için avukatlara, yöneticilere ve çevrenizdeki insanlara güveniyorsunuz. Ama eğer profesyonel değillerse, kariyer yönetiminde yetkin değillerse ve uygun şekilde davranmıyorlarsa, o zaman bizim başımıza geldiği gibi büyük bir kargaşa içinde kalırsınız.” dedi.

"Button'ın ekibiyle hiçbir konuşma veya yazışmamız olmadı, ancak elbette yaşananları kabul etmedik ve sözleşme tahkim mahkemesine gittik. Davayı da rahat şekilde kazandık, karşı taraf tamamen kusurluydu.” dedi.

Durumun Button ile ilişkisini değiştirip değiştirmediği sorulduğunda Richards, "Sanırım o zaman öyleydi, ancak artık oldukça iyi anlaşıyoruz."

“Açıkçası bu tür şeyler tansiyon arttırıyor ancak bu konuda tamamen ekibini suçluyorum. Ben onlarla ilişiğimi kestim, o ise ekibini değiştirdi." dedi.