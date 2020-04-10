Richards: "Avustralya GP önceden iptal edilmeliydi"

Formula 1, koronavirüsün dünya çapındaki durumuna rağmen Avustralya Grand Prix'sini gerçekleştirme kararı almıştı.

Bununla birlikte McLaren çalışanlarının birinin koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası İngiliz ekip yarışa katılmayacağını savundu. Bunun üzerine gece yarısı takım patronlarının da katıldığı bir toplantı yapıldı.

Sonuç olarak da yarış, ilk antrenman seansının başlamasından kısa bir süre önce iptal edildi. Organizatörlerin harcadığı onca para da boşa gitmiş oldu.

Birleşik Krallık Motor Sporları başkanı David Richards, yarışın neden önceden iptal edilmediğini anlamadığını dile getirdi.

Richards, “Dürüst olmak gerekirse, Formula 1'in Avustralya'daki yarış hakkında önceden bir karar almamasına çok şaşırdım."

"Hepimiz zeki insanlarız, ama yarışın başlangıcından bir hafta önce bile, bu gibi durumlarda bir yarışın yapılmasının uygunsuz olacağının farkındaydım."

"Formula 1'in inisiyatif alması ve son dakikada yapmak yerine etkinliğin önceden iptal edilmesi daha iyi olurdu." dedi.