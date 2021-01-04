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Formula 1 / Son dakika

Richards: "2021'de Hamilton'dan bir başka harika yıl daha göreceğiz"

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Richards: "2021'de Hamilton'dan bir başka harika yıl daha göreceğiz"
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İngiltere Motor Sporları Federasyonu Başkanı David Richards, Lewis Hamilton'ın 2021 yılında bir başka harika yıl daha geçireceğine inanıyor.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, 2020 yılında kariyerinin yedinci şampiyonluğunu yakalarken, son yedi yıldaki altıncı şampiyonluğunu elde etti.

İngiliz pilot, 2020 yılında kariyerinin en iyi sezonlarından bir tanesini geçirdi ve özellikle Türkiye'deki zaferiyle herkesi bir kez daha kendisine hayran bıraktırdı.

Hamilton henüz 2021 için Mercedes'le kontrat yenilemedi ancak bunun sadece bir formaliteden ibaret olduğu düşünülüyor.

Motorsport UK Başkanı David Richards, Hamilton'ın gelecek yıl sekizinci şampiyonluğunu alıp emekli olup olmayacağı sorulduğunda şöyle dedi: “Bu soru Lewis'e sorulmalı. Öyle bir karakteri var ki motive olduğu sürece yarışmaya devam edecek."

"Hamilton, bir sabah uyandığında ve artık tüm bunları yapmak istemediğini düşündüğünde kariyerine son verecektir. Geçiş yapabileceği başka pek çok şey var."

"Örneğin LH44 ekibi yeni Extreme E elektrikli serisine katılıyor ve bu tarz çevreci yarışların parlak bir geleceği olduğuna hiç şüphem yok."

"Ama bunun hakkında konuşmak için henüz çok erken. 2021'de Lewis'ten bir başka harika sezon daha göreceğimize eminim."

 

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Editör Kemal Şengül

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