Richard Mille, Haas'la olan ortaklığını sürdürecek

Haas, 2016 yılında spora girdi ve o dönem Amerikalı ekibin önemli sponsorlarından birisi Richard Mille'ydi.

2001 yılında Dominique Guenat ve Richard Mille tarafından kurulan ve Les Breuleux merkezli bir İsviçre lüks saat markası olan Richard Mille'nin Haas'la yaptığı anlaşma 2019 sonunda bitiyordu.

Brezilya GP öncesi yayınlanan açıklamada tarafların 2019 sonrası için yeni bir anlaşma imzaladığı duyuruldu.

Takım patronu Gunther Steiner: “Richard Mille'nin partnerimiz olmaya devam edecek olmasına sevindim."

"Ayrıntılara karşı çok dikkatliyiz ve yenilikçiliğe büyük tutkumuz var. Bu işbirliğinin 2020 sezonunda da devam etmesine sevindim." dedi.