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Formula 1 / Son dakika

Rich Energy, yakında F1'e dönmeyi "planlıyor"

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Rich Energy, yakında F1'e dönmeyi "planlıyor"
Ekleyen:
, Editör

Haas'ın eski ana sponsoru Rich Energy, gelecekte Formula 1'e başka bir takımla dönmeyi hedefliyor.

Daha önce Williams, Force India (o dönemki adıyla) ve McLaren takımlarıyla da adı anılan Rich Energy, 2019'un başında Haas F1 takımıyla anlaşmaya varmıştı, Haas ise bu kapsamda aracının dış görünüşünü Rich Energy isteklerine göre hazırlamıştı.

Ancak temmuz ayında Rich Energy CEO'su olan William Storey'in "zayıf performans nedeniyle Haas ile olan anlaşmayı feshettiğini" söylemesi üzerine gerginlik başlamıştı.

Storey'in takımla bağlantısı kesilmesine rağmen, enerji içecek firmasının hissedarları takımla anlaşmayı sürdürdüler. Bu kapsamda Rich Energy logoları araç üzerinde yer almaya devam etti. Eylül ayına gelindiğindeyse taraflar arasındaki ilişki sona erdirildi.

Şimdiyse tartışmalı iş insanı William Storey'e göre Rich Energy, Formula 1'e geri dönmeye hazırlanıyor.

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda Storey, 2021 sezonunda gride geri dönmeye hazırlandıklarını belirtti. Şimdilik bu takımın kim olduğu bilinmiyor.

Storey, "Formula 1'e geri döneceğimiz için çok ama çok heyecanlıyız ve motor sporlarının zirvesinde rekabet etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

Storey, anlaştıkları takımın Şubat ayı başlarında resmî açıklamayı yapacağını belirtti. Ancak F1'e dönüşleri ile ilgili pek fazla ayrıntı paylaşmadı.

İddialara göre Rich Energy'nin anlaştığı takım Williams olabilir. Ancak Williams sözcüsü bu iddiaları reddetti.

William Storey, CEO Rich Energy

William Storey, CEO Rich Energy

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

William Storey, CEO Rich Energy

William Storey, CEO Rich Energy

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

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Editör Kemal Şengül

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