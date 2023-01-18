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Formula 1 Haberler

Ricciardo'ya veda etmek Seidl'ı çok zorlamış

Andreas Seidl, Daniel Ricciardo'nun McLaren'dan erken ayrılmasına yol açan sürecin "kariyerinin en zor deneyimlerinden birisi" olduğunu söylüyor.

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Ricciardo'ya veda etmek Seidl'ı çok zorlamış
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Her ikisi de şu anda Woking merkezli takımdan ayrılmış olsa da, o noktada Ricciardo'ya sözleşmesini erken feshetmek istediklerini bildirmek, Seidl'a düşüyordu.

Sekiz F1 zaferi bulunan Ricciardo'nun normalde 2023 sonuna kadar McLaren'de kalması gerekiyordu iki zorlu yılın ardından Avustralyalı pilotla yollarını ayırmaya karar veren takım, Ricciardo'nun yerine başka bir Avustralyalı olan Oscar Piastri'yi getirmeyi tercih etti.

Haftalarca devam eden söylentilerin ardından, McLaren'ın Ricciardo'nun sözleşmesinin kalan süresi için kendisine tazminat ödemeyi kabul etmesiyle, iki taraf yollarını ayırdı.

Sauber'in başına geçmek için McLaren'dan ayrılmadan önce konuşan Seidl, konunun kariyeri boyunca uğraşmak zorunda kaldığı "en zor şeylerden" biri olarak tanımladı.

Seidl, "Profesyonel anlamda, kesinlikle motor sporları kariyerim boyunca uğraşmak zorunda kaldığım en zor şeylerden biriydi."

Daniel Ricciardo, McLaren

Daniel Ricciardo, McLaren

Fotoğraf: Erik Junius

"Daniel gibi harika bir sürücü ve harika bir insanla, bu kadar açık ve dürüst tartışmalar içine girmek zordu."

"Özellikle de ona yollarımızı erkenden ayırmak istediğimizi açık ve dürüst şekilde söylemek... Hiç kolay olmadı."

"Yine de iki tarafın da her zaman sahip olduğumuz bu şeffaflık ve açık diyaloğla, sezonu büyük bir kararlılık içerisinde bitirebileceğini görmekten çok ama çok mutlu oldum."

"Birlikte hâlâ akşam yemeğine çıkabileceğimiz ya da bir bira içmeye gidebileceğimiz harika bir ilişkimiz var."

"Bu benim için çok ama çok önemli bir şey çünkü tüm bu karmaşık teknolojiye rağmen sporda insanlar da var." dedi.

Ricciardo yeni sezonda Red Bull'un yedek pilotluğunu yapacak.
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