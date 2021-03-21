Ricciardo'ya Renault'dan ayrılma kararını aldıran soru

Netflix’in belgesel serisi Formula 1: Drive to Survive, 3. sezonuyla birlikte online platforma yeniden döndü ve 2020 F1 sezonunun perde arkasından görüntüleri bize sunuyor.

Dünya genelindeki pandemi sebebiyle halihazırda alışagelmişin dışında geçen bir sezon olmasına rağmen, sene boyunca birçok önemli olay daha oldu ve bunlardan biri de Ricciardo’nun Renault’yla devam etmeme kararı almasıydı.

Avustralyalı pilotun sözleşmesi 2020’nin sonunda bitiyordu ve Avustralyalı sürücü Renault’yla devam etmektense, takımın orta sıradaki rakibi McLaren’la yoluna devam etme kararı aldı.

Ricciardo kendi kendine: “Tüm araçlar yarışı tamamladığında galibiyet alabilir miyim?” sorusunu sorduğunu, canını yaksa da hayır cevabını aldığından, Renault’dan ayrılma kararını kesinleştirmiş.

“The End of the Affair” (İlişkinin Sonu) isimli, belgeselin 5. bölümünde Ricciardo durumu şöyle açıklıyor: “Tüm araçlar yarışı tamamladığında galibiyet alabilir miyim? Bunu söylemek halen canımı yakıyor fakat doğrusu, hayır. Derinlerde bir yerde, ayrılmam gerektiğini biliyordum.”

Karar açıklandığı zaman kameralar önünde bile, bu haberin Renault takım patronu Cyril Abiteboul’u şaşırttığı görülebiliyordu.

Ve sonrasında Netflix kameralarına konuşan Fransız yönetici, Ricciardo’nun tüm projeyi nasıl ‘sonlandırdığını’ açıkladı.

Abiteboul, “Renault’daki her bir kişi, takımın stabilitesine odaklanmış durumda.”

“Tüm odağımız bu sezonun performansı. Önce podyum alacak bir pozisyonda olmalıyız, bundan sonra yarış galibiyetleri, sonrasındaysa şampiyonluklar için savaşabiliriz - fakat Daniel tüm bunlara bir son verdi.”

“Beni en çok üzen şey, bunun; anlaştığımızı sandığım uzun dönem projesinin bir parçası olmaması.” dedi.

Ricciardo ve Abiteboul’un birbirleriyle konuşmadığı bir aralık oldu ve bu kendisine hatırlatıldığında, Abiteboul duygusal bir insan olduğunu kabul etti.

Eski takım patronu, “Duygusalım, Latin’im. Kısmen Akdenizli ve Fransız’ım, dolaysıyla duygusalım. Başka birisi olamam.”

“Çok zor fakat duygularınızı kenara koymanız çok önemli. Daniel ve kendim arasında, yapay bir ilişki kurmak istemiyorum.” dedi.

Sonrasında Abiteboul ve Ricciardo arasındaki ilişki düzelse ve Fransız yönetici artık Formula 1’de olmasa da, Ricciardo eski takım patronunun izini sürüp söz verdiği dövmeyi yaptırdığından emin olmak istiyor. Abiteboul Ricciardo’ya, Renault’yla podyuma çıktığı takdirde dövme yaptıracağını söylemiş ve Avustralyalı pilot da Enstone merkezli takımla 2020 sezonunda 2 kez podyum görmüştü.

Abiteboul yine de Drive to Survive’da, Ricciardo’nun McLaren’a katılmasının bir hata olduğunu düşündüğünü açıkça belirtti.

Abiteboul, “Doğrusu, hata yaptığını düşünüyorum.”

“En büyük sonuçları, en büyük başarıları elde eden sürücüler, aynı zamanda kendilerine zaman ayırarak; kendi hayatlarına ve kariyerlerine denge getirebilen kişiler olmuşlardır.” diyerek sözlerini tamamladı.