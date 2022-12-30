Ricciardo'nun "yedek pilot olma" kararının sebebi finansal olabilir

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Ricciardo'nun McLaren'la olan kontratı 2023 sonunda sona erecekti fakat taraflar, kötü geçen iki yılın ardından yollarını ayırmaya karar verdiler.

Bu talep McLaren'dan geldiği için, Avustralyalı sürücüye belli miktarda tazminat ödemek zorunda kaldılar. Bu tazminatın büyüklüğü hiçbir zaman açıklanmadı fakat 2023'e yayılmış şekilde yaklaşım 20 milyon euro tazminat ödeyecekleri düşünülüyor.

RacingNews365'e göre Ricciardo'nun McLaren ile yaptığı fesih anlaşmasında, eğer başka bir takımın yarış pilotu olursa, o zaman tazminatın büyük kısmını kaybedeceği yönünde bir madde bulunuyor.

Ricciardo kontratını feshetmeyi kabul ettiği noktada, Alpine, Haas hatta Williams gibi seçenekler olmasına rağmen hiçbir takımla anlaşma yapmadı.

İddiaya göre Ricciardo'nun 2023'ü kenarda geçirme kararının ardında da McLaren'la yaptığı anlaşma yatıyordu. Sonuçta Haas veya başka bir takımla anlaşsaydı, McLaren'dan alacağı parayı alamayacaktı.

Bunun yerine Ricciardo, 2023'ü yarışmadan geçirme kararı aldı ve Red Bull ile yaklaşık 2 milyon euroluk yedek pilotluk anlaşması imzaladı.

Böylece McLaren'dan alacağı parayı korurken, Red Bull'dan da ekstra gelir elde etmiş oldu.