Ricciardo'nun "yedek pilot olma" kararının sebebi finansal olabilir
RacingNews365'e göre Daniel Ricciardo, 2023'te herhangi bir takımda yarışsaydı, McLaren'dan alacağı tazminatın büyük kısmını kaybedecekti.
Ricciardo'nun McLaren'la olan kontratı 2023 sonunda sona erecekti fakat taraflar, kötü geçen iki yılın ardından yollarını ayırmaya karar verdiler.
Bu talep McLaren'dan geldiği için, Avustralyalı sürücüye belli miktarda tazminat ödemek zorunda kaldılar. Bu tazminatın büyüklüğü hiçbir zaman açıklanmadı fakat 2023'e yayılmış şekilde yaklaşım 20 milyon euro tazminat ödeyecekleri düşünülüyor.
RacingNews365'e göre Ricciardo'nun McLaren ile yaptığı fesih anlaşmasında, eğer başka bir takımın yarış pilotu olursa, o zaman tazminatın büyük kısmını kaybedeceği yönünde bir madde bulunuyor.
Ricciardo kontratını feshetmeyi kabul ettiği noktada, Alpine, Haas hatta Williams gibi seçenekler olmasına rağmen hiçbir takımla anlaşma yapmadı.
İddiaya göre Ricciardo'nun 2023'ü kenarda geçirme kararının ardında da McLaren'la yaptığı anlaşma yatıyordu. Sonuçta Haas veya başka bir takımla anlaşsaydı, McLaren'dan alacağı parayı alamayacaktı.
Bunun yerine Ricciardo, 2023'ü yarışmadan geçirme kararı aldı ve Red Bull ile yaklaşık 2 milyon euroluk yedek pilotluk anlaşması imzaladı.
Böylece McLaren'dan alacağı parayı korurken, Red Bull'dan da ekstra gelir elde etmiş oldu.
Grosjean, 2023'te daha güçlü bir Ferrari bekliyor
Fallows: "Rakiplerimizi kopyalayarak onların önüne geçemeyiz"
Son Haberler
Arnoux: "Hamilton'ın karakterinden pek hoşlanmıyorum"
Eski Formula 1 pilotu Rene Arnoux, farklı konuları gündeme getiren Lewis Hamilton'ın karakterinden pek hoşlanmadığını söyledi.
2022'de en çok "günün sürücüsü" Verstappen seçildi
Max Verstappen, 2022 sezonunda en çok günün sürücüsü seçilen isim oldu.
Stella: "Ferrari, 2023 aracından memnun"
Andrea Stella, Maranello'daki kaynaklarına atıfta bulunarak "2023 Ferrari'nin iyi bir seviyede" olduğunu iddia etti.
Rakamlarla Motorsport.com Türkiye'nin 2022 sezonu
Türkiye'de aralıksız bir şekilde hem internet sitesinde hem de tüm sosyal medya platformlarında motor sporları ve Formula 1 dünyasının nabzını tutan Motorsport.com Türkiye olarak, geçen senelerde olduğu gibi 2022'de de şeffaf bir şekilde istatistiklerimizi sizlerle paylaşıyoruz.
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.