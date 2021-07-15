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Formula 1 Haberler

Ricciardo'nun, canlı yayında duyulan eleştirileri "yeni araç tasarıma yönelik değilmiş"

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Tom Howard
, News editor
Çeviren:
Selin Elif Köse

Daniel Ricciardo, bugün yanlışlıkla canlı yayında duyulan eleştirilerinin F1’in yeni 2022 araç tasarımına yönelik olmadığını söyledi.

Ricciardo'nun, canlı yayında duyulan eleştirileri "yeni araç tasarıma yönelik değilmiş"

Britanya Grand Prix’si öncesinde yeni 2022 aracının lansmanında, Ricciardo’nun canlı yayında mikrofonu açık kaldı ve “Bu çok kötü. Gerçekten rezillik, hatta daha da kötüsü.” dediği duyuldu. Kısa süre sonra bu klip, sosyal medya üzerinde yayılmaya başladı. 

Fakat, Ricciardo’nun bunu söylerken nereye baktığı görülmüyordu. Bu yüzden, bu söylemlerinin 2022 aracının tasarımına yönelik olduğuna dair iddialar ortaya atılmaya başlandı.

Ayrıca bunun ardından verdiği demeçte Ricciardo, daha politik bir cevap vererek aracın tamamının “göze pek güzel bir izlenim vermediğini” söyledi.

Ricciardo, “Arka tarafını beğendim. Aracın arkası eski araçlara benziyor, bana 2008’i hatırlatıyor ki bu çok güzel.”

“Ön kısım ise çok farklı ama diğer her şey gibi muhtemelen baktıkça alışacağız ve gözümüze normal gelmeye başlayacak.” yorumlarını yaptı.

Drivers group photo with the 2022 F1 car

Drivers group photo with the 2022 F1 car

Photo by: Liberty Media

Fakat canlı yayında yanlışlıkla duyulan yorumları hakkında ise Ricciardo, kesinlikle bunun 2022 aracının tasarımıyla ilgili olmadığını belirtti.

“Muhtemelen başka bir şey hakkında konuşuyordum çünkü dürüst olmak gerekirse o sırada, birçok şeyden bahsediyorduk.”

“Açıkçası, böyle bir şey dediğimi hatırlamıyorum bile çünkü şahsen tasarımı oldukça iyi bulmuştum. Üstelik, bunun hakkında bu kadar agresif konuşmazdım ama belki de renk düzeninden bahsediyordum.”

“Fakat dediğim gibi bunu araç hakkında söylemedim.” ifadelerini kullandı.

Ardından Ricciardo, mikrofonun onu yakaladığı sırada ne hakkında konuştuğunu şu anda çok merak ettiğini de belirtti.

Avustralyalı pilot, “Şimdi bunu merak ettim! Lando’nun yanında mı duruyordum?  Lando’nun yanında küfür etmezdim çünkü daha çok genç.”

“Her halükarda aracı kötü bulmadığımı söylemem gerek. Aslında, bundan oldukça memnundum ve aracın arkasını beğendiğimle ilgili şeyler söylediğimden de eminim.”

“Ne olursa olsun, yeni araç hakkında olumsuz şeyler düşünmüyorum.” diye ekledi.

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