Ricciardo'nun sürücü koçu: "Daniel herkesten daha iyi olduğuna inanıyor"

Daniel Ricciardo'nun sürücü koçu Michael Italiano, Avustralyalı pilotun sıkıntılı bir 2021 sezonu geçirmesine rağmen F1 gridindeki herkesi yenebileceğine inandığını söyledi.

Ricciardo, 2021'de McLaren'a katıldı ve araçta yaşadığı sıkıntılar nedeniyle zorlu bir sezon geçirdi.

Ricciardo, Monza'daki galibiyetine rağmen sezonun büyük bir kısmını takım arkadaşı Lando Norris'in arkasında geçirdi. İngiliz sürücü, Monako'da, 2018'de orada yarış kazanan Ricciardo'ya tur bindirdi.

Ancak Ricciardo'nun 2021'deki sorunlarına rağmen, uzun süredir koçluğunu yapan Italiano'nun desteği hâlâ orada.

Italiano, "Hedefimiz kesinlikle bir gün dünya şampiyonluğu almak. Birinci günden beri hedef buydu."

"Dünya şampiyonu olabilecek kadar iyi olduğuna inanıyorum. O da en iyisi olduğuna inanıyor. Eğer aracı yeterince iyiyse, bunu başaracak." dedi.

Ricciardo'nun 2021'de McLaren'a geçmesi beklenmedik oldu.

Ricciardo, Renault fabrika takımında lider role sahipken, Mercedes'in müşteri takımı McLaren'da, orada yetişen Norris'in yanında yer alma kararı doğru görünmüyordu.

2021'de hem McLaren hem de yeni adıyla Alpine, sezon boyunca bir zafer elde edebildi ancak genel olarak daha McLaren daha rekabetçi bir pakete sahipti.

Ricciardo'nun değişikliğinin nasıl sonuçlanacağı uzun vadede görülecek ancak Italiano, Renault'dan McLaren'a geçişin olumlu olduğunu düşünüyor.

Italiano, "Sadece kendi adıma konuşabilirim ama iyi bir hamle olduğunu düşünüyorum."

"Renault bunu yanlış anlamasın ama bu takımın inancını görüyorum."

"Kararı Daniel verdi, ben buna dahil değildim. Ben sadece Daniel'ı hazırlamak için buradayım ve şimdiye kadar McLaren ile ilişkim oldukça pozitifti. Doğru kararı verdiğini söyleyebilirim."

"Galibiyet almak, 'İşte bu yüzden katıldım çünkü kazanma potansiyeli olan bir araç istiyorum.' demek için iyi bir yoldu." dedi.