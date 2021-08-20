Ricciardo'nun simülasyonlara karşı yaklaşımı nasıl değişti?

Gerçek pilot isimleri, Murray Walker'ıin efsane anlatımı, ilk defa daha gelişmiş pist haritası ve araç modellerinin kullanılması, o oyunun en çok satılanlardan birisi olmasını sağlamıştı.

Ricciardo, "Devasa bir şeydi ve çocukken oynamaktan gerçekten keyif aldığım bir oyundu." diyerek o günleri hatırlıyor.

Seneler ilerledikçe modelleme ve araç kontrolünde çok büyük ilerleme kaydedilmiş olsa da, Ricciardo'nun sim yarışlarına karşı yaklaşımında pek değişiklik olmamıştı. Ona göre bunlar sadece oyundan ibaretti.

Ancak teknolojinin ilerlemesi, simülasyon yarışlarındaki gerçeklik seviyesinin artması ve şampiyonaların düzenlenmesi Ricciardo'nun bu konudaki algısının değişmesine yardımcı oldu.

O, üst düzey simülasyon yarışçılarının yeteneklerini gerçek dünyaya nasıl başarıyla yansıttıklarını gördü. Max Verstappen ve Lando Norris gibi yeni nesil F1 pilotları, simülasyon yarışlarındaki deneyimlerini pistlerde değerlendirebiliyorlar.

Bununla birlikte F1'in simülatörlere olan ilgisi artıyor ve gerçek pist üstü testlerinin çok fazla kısıtlanıyor olması, Ricciardo'nun simülasyonlara karşı tutumunda değişiklik olmasını sağladı.

Ricciardo ilk defa evine simülasyon sistemi kurdurmayı ve bu sayede oyunlardan fayda sağlamayı hedefliyor.

Motorsport.com'a konuşan Ricciardo, "İlk başta bunun sadece eğlenceli bir şekilde zaman geçirmek için kullanılan bir şey olduğunu düşündüm ancak artık kesinlikle bunda daha fazlasının olduğunu düşünüyorum."

"Simülasyon yarışçılarından bazıları, yeteneklerini gerçek araçlara yansıtmayı başararak dikkat çektiler. F1 1995'ten bahsetmiştik. O oyun, günümüzdekinden çok farklıydı."

"Muhtemelen bir süre kafamda onun sadece bir oyun olduğu düşüncesi vardı. Şimdi ise oyunlardan neler çıkarabileceğimi düşünüyorum." dedi.

Ricciardo, simülasyonlar sayesinde odaklanmış bir şekilde kalabileceğini ve zihinsel açıdan gerçek hayatta olabileceklere hazırlanabileceğini düşünüyor.

Ricciardo, "Tüm F1 pilotları için en büyük mücadelenin, hafta sonu boyunca yeni lastiklere geçmek ve mükemmel bir tur atmak için çok az fırsata sahip olmamız olduğunu düşünüyorum."

"Yarışlar arasında bazen 3 haftalık boşluk oluyor ve sezon sonunda 2-3 ay boşluk oluyor. Bu çılgınca. Teknolojinin çok fazla dahil olduğu çok hassas bir sporda, çok fazla mesafe kat edemediğimiz için her zaman mükemmel seviyede olmak zor bir şey."

"Bu yüzden kesinlikle daha açık fikirli oldum. Her zaman F1 simülatörlerini sevdim ancak son 6 ila 12 aydır evde bir şeye sahip olmanın o (iyi) turların tekrarlanmasında önemli olduğunu düşünüyorum."

"Araç tam olarak aynısı olmasa da bunun gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum. GT aracıyla bile önemli çünkü kendini o ortama sokuyorsun ve 'Tamam, işte tur. Maksimumu çıkarmalıyım' diye düşünüyorsunuz. Bu biraz zihinsel bir şey. Kendinize baskı koymaya çalışıyorsunuz." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren, F1 2021 Fotoğraf: Codemasters

Gerçek hayatla kıyaslanması

Yeni F1 2021 oyununun elçilerinden olan Ricciardo, en son oyunla alakalı doğrudan Codemasters'taki geliştiricilerle konuşma fırsatı buldu.

Bu, Ricciardo'nun en son oyunu gerçek hayattaki deneyimiyle doğrudan kıyaslamasını sağlayabiliyor.

Kimse, F1 2021 oyununun pilotlara gerçek F1 araçlarında yaşadıkları saf şiddeti ve fiziksel hisleri sağlaması hayalini kurmuyor.

Ancak Ricciardo, oyunda gerçek hayatta yaşadıkları bazı deneyimlerin çok iyi bir şekilde yansıtılan noktaların olduğunu düşünüyor.

Ricciardo, "Biraz eskiyi düşünürsek bordürlerin ve çimen alanların çok düz olduğu zamanlar vardı. Joystick ile oynarken, bordürden geçerken herhangi bir sarsıntı ya da tepki almıyordunuz. Tüm pistler aynı hissettiriyordu. Dalgalanma ya da bu tarz şeyleri yapamıyorlardı. Bu açıdan şu anda çok daha fazla şey hissediyorsunuz." dedi.

Fiziksel modellemeler de bu süreçte fazlasıyla iyileşti ve artık sürücülerin tur zamanı alırken zorlanmaları konusunda çok daha uyumlular.

Ricciardo, "Araç içerisinde kayarken artık daha fazla tepki var. Şu anda aracı biraz daha fazla yakalayabiliyorsunuz ancak eskiden oyunlar daha çok arcade modundaydı. Ya %100 yol tutuşu ya da %0 yol tutuşu oluyordu. Yani hiç his yoktu."

"Şimdi ise, F1'de de tur zamanının çoğunu viraj çıkışlarında yakalıyorsunuz. Gaza erkenden basabilirseniz, arkadan itişli olduğu için çok fazla güç alırsınız ve tur zamanınız hızlı olur."

"Video oyunlarında eskiden ise geç frenleme ve bazı asistanları kullanma sayesinde çok fazla zaman kazanırdınız. Günümüzde ise tur zamanı çıkarma ve ne kadar hızlı gittiğiniz, pist ile uyumlu. Viraja yavaş girip, hızlı çıkıyorsunuz. En hızlı tur zamanını bu şekilde çıkarabildiğimi hissediyorum. O açıdan bile daha gerçekçi hale geldiğini söyleyebilirim." dedi.

Peki F1 2021 gibi oyunlar, takımların kullandıkları simülatörle kıyaslanabilecek seviyeye geldi mi?

Ricciardo, "Daha yakın oldu. Pist haritaları gibi, gerçeğe kıyasla görüntü ve hissiyat açısından geride kalan bazı şeyler var. Bu konuda simülasyonlar mükemmele yakın çünkü F1 takımları pistteki her şeyi ölçebiliyor ve her türlü yükseltiyi ve camber açılarını biliyorlar. F1 oyununda bu konuda çok uzun mesafe kat edildi. Artık çoğu pistin çok yakın olduğunu söyleyebilirim."

"Frenleri kilitleme, çekiş ve bu tür şeylerde bile bir oran vermek zor. Ancak ben her zaman, F1 simülasyonlarının gerçek araçlara %80 civarında benzediğini söyledim. Evde oynadığımız oyunlar eskiden %30 civarındaydı. Şimdi ise onlar da %50'nin üzerinde." dedi.

Sim yarışları vs Gerçek yarışlar

Ricciardo'nun simülasyon yarışlarından aldığı heyecan ve fayda konusunda düşünceleri değişse de, onun heyecanını paylaşmayan farklı motor sporları figürleri de var.

Geçtiğimiz günlerde film yapımcısı ve otomotiv mühendisi James Glickenhaus, yayınladığı bir Tweet'te sanal yarış dünyasına karşı bir yorum yaparak tartışma yaratmıştı.

Glickenhaus daha sonra yorumuna açıklık getirdi ve simülasyon yarışlarından ziyade rakip hiper araç üreticisini eleştirdiğini söylemişti. Ancak yine de önceki paylaşım, gerçek yarışlar harici diğer şeylerin "anlamsız saçmalıklar" olduğu tartışmalarını alevlendirmeye yetti.

Bu konu kendisine sorulduğunda Ricciardo, kendisinin de sim yarışları hakkında pek iyi şeyler düşünmediği dönemlerin olduğunu ancak artık her şeyin çok farklı olduğunu söyledi.

Ricciardo, "Size karşı açık olacağım. İlk başta ben de o şekildeydim çünkü hayatım boyunca hep gerçek tarafta yarıştım."

"Açıkçası bununla gurur duyuyorum ve orada duvara çarparsanız canınızın acıyacağını biliyorsunuz. Sim yarışları ise zarar vermez. Yani sanırım bu konuda bir gurur var."

"Ancak artık bazı sim yarışçılarının, gerçek araçlarla yarışmaya başladıklarını ve umut verdiklerini gördük. Yetenekleri olduğu açık. Bu yüzden artık onları evde oyun oynayan tembel kişiler olarak görmüyorum."

"Kesinlikle gerçek yetenekleri var ve bunun için emek sarf ediyorlar. Bu yüzden bu konuda saygı duyuyorum ve dürüst olacağım, onlar ne kadar iyi olabilecekleri konusunda beni şaşırttı."

"Gerçek araca binmemiş olsalar dahi, onların iyi olacağını söyleyebilirim. Ancak en büyük soru işareti korku. Kenarda yer alan duvarların onları yaralayacağını bilerek, korkuyu kenara bırakabilirler mi? Ancak yetenek açısından, bunun oldukça etkileyici olduğunu düşünüyorum." dedi.

Ricciardo için modern F1 oyunlarını çekici kılan gerekçelerden birisi de, kendisine karşı oynama şansına sahip olması.

Ricciardo, "F1'de olduğum için kendimi çimdikliyorum ancak aynı zamanda oyunda olduğum için de çimdikliyorum."

"Çocukken bunun ne kadar karizmatik bir şey olduğunu biliyordum, bu yüzden dünyanın her tarafında evlerinde bu oyuna sahip olan çocuklar, 'İşte Daniel Ricciardo. Bugün onunla oynamak istiyorum' diyorlar."

"Kulağa ne kadar aptalca gelse de, oldukça havalı!” dedi.

Daniel Ricciardo in F1 2021 Photo by: Codemasters