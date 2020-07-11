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Formula 1 / Steiermark GP / Son dakika

Ricciardo’nun şasisi ve motoru, yarışta kullanılabilecek

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Ricciardo’nun şasisi ve motoru, yarışta kullanılabilecek
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
11 Tem 2020 13:24

Daniel Ricciardo’nun Renault şasisi ve güç ünitesinin, cuma günkü büyük kazadan sonra değiştirilmesine gerek olmadığı açıklandı.

Antrenmanda kullanılan vites kutusu, geçtiğimiz hafta Avusturya Grand Prix’sinde kullanılan vites kutusuyla değiştirildi ve böylece Avustralyalı sürücü ceza almayacak.

Yapılan testlerden sonra Ricciardo’nun da sürüş yapmaya uygun olduğu açıklandı.

Cumartesi sabahı Motorsport.com’a konuşan Renault takım patronu Cyril Abiteboul, “Motorda yapılan kapsamlı bir incelemeden sonra, motor tamamen iyi görünüyor. Zaten yarışta kullanılacak olan vites kutusuna geçecektik, bu yüzden bu konuda sorun yok.”

“Her şeyden önemlisi, Daniel iyi durumda. Biraz travma yaşamış gibi görünse de durumu kesinlikle iyi. Bacağında çok küçük bir ezik var, ancak endişelenecek bir şey yok.”

“Olaya dönersek, sanırım biraz daha fazla performans almak için aracı zorluyordu ve ikinci seansın yarış öncesi tek kuru seans olmasını göz önüne alırsak, daha fazla sıralama turu performansı için bazı kuru zemin ayarları deniyorduk.”

“Arkadan kayan bir araç dengesine sahiptik ve 9. virajın çıkışında rüzgar arkadan esiyordu. Hızlı virajlar olan 9/10 ve 6/7. virajlar zorlu.”

“O ana kadar diğer sürücüler piste bile çıkmamıştı, ancak erkenden bir hata yaptı ve bu büyük sonuçlar doğurdu.” ifadelerini kullandı.

 

Abiteboul, bu hafta sonu ıslak zeminde sürüş yapmamaktan endişe duymadığını belirtti.

“İyi bir aracımız olduğunu düşünüyorum, ancak biraz performans eksikliği var. Özellikle bunun gibi çok hızlı virajların olduğu bir pistte yağmur, viraj hızlarının düşük olması anlamına geliyor. Yani aracımızda hâlâ sahip olduğumuz zayıflıklar daha az ortaya çıkıyor.”

Abiteboul ayrıca geçen hafta Ricciardo’nun aşırı ısınma nedeniyle yarıştan çekilmesinin, bir radyatör hasarı nedeniyle gerçekleştiğini söyledi. Fransız takım patronu, bu sorunun giderildiğinden emin.

“Bu, daha önce hiç yaşanmamış olan çok garip bir şeydi. Radyatörde, soğutucuların birinde küçük bir çatlak vardı. Bu da basınç kaybına sebep oldu ve bundan dolayı motordaki su sıcaklığı yükselmeye başladı. Ve motoru korumak için aracı durdurduk.”

“Yapabildiğimiz şey, F1’in alışık olduğu radyatör sihrini yapmaktı. Tüm radyatörleri Enstone’a gönderdik, onları incelettirdik, röntgenden geçirdik ve zamanında buraya gönderdik. Bunlar için karantina yok. Bu konuda sorun yaşamayız diye düşünüyorum.”

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Steiermark GP
Pilotlar Daniel Ricciardo Şimdi al
Editör Adam Cooper

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