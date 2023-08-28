Ricciardo'nun sakatlığı beklentilere göre çok daha karmaşık olabilir

Zandvoort'ta ikinci antrenman seansında hafif bir kaza geçiren ancak elini direksiyondan çekememesinin ardından sağ bileğinden sakatlanan Ricciardo, bu nedenle yarıştan çekilmek ve yerini yedek pilot Liam Lawson'a bırakmak zorunda kaldı.

Cuma akşamı pistte yapılan ilk müdahalenin ardından ameliyat için Barselona'ya, dünyaca ünlü cerrah Dr. Javier Mir'in kliniğine uçan Ricciardo'nun ameliyatı Pazar günü başarıyla gerçekleşti.

Mevcut duruma bakıldığında kendisinin Monza'da yarışması mümkün görünmüyor, bu durumun farkındaki AlphaTauri de şimdiden Lawson'ı bir diğer yarış için hazırlamaya başladı.

Dönüş için en iyimser tahmin Singapur, ancak bu tahmin bile boşa çıkabilir, nitekim son açıklamalara bakılırsa Ricciardo'nun sakatlığı beklendiğinden daha büyük.

Sky Almanya'ya konuşan Red Bull danışmanı Helmut Marko, "Maalesef [Daniel'in] bileğindeki kırık göründüğünden daha karmaşık."

"Basit ve düz bir kırıktan söz edemiyoruz."

"Kısa süre içinde doktorlardan bir haber alacağız, ancak sonraki iki yarış için durumun pek de iyi görünmediğini söylemeliyim." dedi.

AlphaTauri CEO'su Peter Bayer ise, "Kısa süre önce Daniel'in menajeri ile konuştum. Ameliyat iyi geçmiş, ancak kırık beklediğimizden biraz daha karmaşık."

"Kendisi sonraki birkaç günü Barselona'da gözetim altında geçirecek." dedi.