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Formula 1 / Belçika GP / Son dakika

Ricciardo'nun motoru hasar görmemiş

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Ricciardo'nun motoru hasar görmemiş
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Renault F1 patronu Cyril Abiteboul, Belçika GP'nin ikinci antrenman seansında yolda kalan Daniel Ricciardo'nun güç ünitesinin ve vites kutusunun hasar almadığını söyledi.

Bu sorun öncesinde Ricciardo, seansın en hızlı 2. tur zamanına sahipti ve sadece Red Bull'dan Max Verstappen lider durumdaydı. Ricciardo, 3. sektörde en hızlı dereceyi elde ederken, takım arkadaşı Esteban Ocon da ilk sektörde en hızlı isimdi.

Abiteboul, cuma günkü derecelere rağmen temkinli olduklarını, buna rağmen iyi bir başlangıç yaptıklarını söyledi.

Sky F1'e konuşan Abiteboul, "Cuma günü ne olursa olsun cumartesi ya da pazar gününü her zaman tam olarak yansıtmaz. Önemli olan pazar günü."

"Araçta, Barcelona dışında geliştiğimizi gördük. Barcelona'da ayarları tam olarak tutturamadık ve ayrıca genel aerodinamik performansımız da iyi değildi. Silverstone gibi düşük yere basma gücü pistlerinde, daha ekstrem olan pistlerde daha iyi hissediyoruz."

"Motorumuzun iyi çalıştığını hissediyoruz. Açıkçası seansımız hidrolik sorunu nedeniyle erken bittiği için hayal kırıklığı yaşıyoruz ancak anladığım kadarıyla yeni olan vites kutusunda ya da motorda bir sorun olmadığını düşünüyorum. Önemli olan da bu."

"Hidrolik basıncını kaybettiğinizde, araç her halükarda duruyor. Ancak motorda sorun olmadığını gördük." dedi.

Abiteboul, düşük yere basma gücü ayarlarıyla piste çıktıklarını ancak yağmur beklentisinin bu durumu değiştirebileceğini söyledi.

Abiteboul, "Burada düşük yere basma gücüyle idare edebiliyorsunuz. Ancak hava şartları ilginç olacak çünkü bu akşam, cumartesi ve pazar günü için bir karar vermemiz gerekecek."

"Genel olarak yere basma gücü seviyesi açısından düşük olan taraftayız. Daniel bu durumla çok iyi idare ediyor. Esteban da araçtaki kısıtlamalarla nasıl çalışması gerektiğini öğreniyor."

Esteban da burada yeni motora sahip, bu da biraz daha fazla kW kullanabileceği manasına geliyor. Burada fazla güç olması çok önemli. Nasıl sonuç vereceğini görmek ilginç olacak."

"Çok yakın bir orta grup var. Bu açıdan aracın karakteristiği, motoru, yere basma gücü, sürüklenme seviyesi gibi şeylerin bu hafta sonu etkisi olacak."

"Zayıf noktalarımızı geliştirmeye çalışmalıyız. Genel olarak orta grup içerisinde düşük yere basma gücü gerektiren pistlerde daha rekabetçi olan bir araca sahibiz. Bu yüzden umarım, bu hafta sonu ve gelecek hafta sonu Monza bizim lehimize olur." dedi.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Belçika GP
Pilotlar Daniel Ricciardo Şimdi al
Editör Adam Cooper

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