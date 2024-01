Ricciardo'nun McLaren'den ayrılışı kendisi için 'bir lütuf' olmuş

Ricciardo, alametifarikası olan gülümsemesi ve şakalarıyla hiç şüphesiz F1 gridindeki en popüler pilotlardan biri. Ancak 2022'de McLaren'deki sözleşmesinin erken feshedilmesinin ardından koltuğunu kaybetmesi, kaskın altındaki adamı değiştiren ve F1'e yeniden aşık olmasını sağlayan bir yola girmesine neden oldu.

Bir yıl sonra Ricciardo, eski takımı AlphaTauri'de yarım sezon yarıştıktan ve birkaç ikna edici performans sergiledikten sonra eski haline dönmüş görünüyor. Autosport'a konuşan Ricciardo, ara vermenin kendisine kariyeri ve hayatı hakkında nasıl farklı bir bakış açısı kazandırdığını anlattı.

Ricciardo, "Bir şey yaşadığınızda, açıkçası bu sizi biraz değiştirebilir ve size belki farklı bir bakış açısı kazandırabilir veya iyi zamanları daha çok takdir etmenizi veya kötü zamanlarla nasıl başa çıkacağınızı anlamanızı sağlayabilir. Ya da moraliniz bozukken, sizin için neyin önemli olup neyin olmadığını fark etmenizi sağlayabilir."

"Yani, tüm bu şeyler sayesinde kendiniz hakkında çok şey öğrendiğinizi düşünüyorum. Sanırım bu süreçten çıktığımda, bu işi hâlâ gerçekten sevdiğimi ve kendime hala inandığımı fark ettim." dedi.

Daha derin bir düzeyde F1 aşkını yeniden canlandırmak ve kendine olan güvenini yeniden kazanmak Ricciardo'nun hayatını ve kariyerini farklı bir şekilde görmesine yardımcı oldu. Avustralyalı pilot için kendisinin en iyi versiyonu olmak, padoktaki imajı üzerinde çalışmak ve daha fazla ciddiye alınmak, aynı zamanda McLaren'deki görevi sırasında olduğu gibi ayrıntılarda kaybolmamak anlamına geliyordu.

Ricciardo, "Dünyanın yükünü omuzlarımda taşımak istemiyorum. Çünkü yine de eğlenceli olmalı. Ama bunu artık ciddiye alacağım."

"Kendimin en iyi versiyonu olmaya çalışacağım. Ancak bunun hayatımın diğer yönlerinden zevk almadığım bir noktaya kadar her parçamı tüketmesini istemiyorum. Çünkü o zaman olması gereken bu değildir. Ben hiçbir zaman bu şekilde yarışmadım." dedi.

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Marshals deal with the damaged car of Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04