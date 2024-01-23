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Ricciardo'nun McLaren'den ayrılışı kendisi için 'bir lütuf' olmuş

Daniel Ricciardo'nun Formula 1 kariyeri McLaren'den ayrıldıktan sonra bitme riski taşıyordu ancak Avustralyalı pilot verdiği aranın iyi bir lütuf olduğunu söylüyor.

Editör Mandy Curi
Yayın tarihi
Daniel Ricciardo, AlphaTauri
Ricciardo, alametifarikası olan gülümsemesi ve şakalarıyla hiç şüphesiz F1 gridindeki en popüler pilotlardan biri. Ancak 2022'de McLaren'deki sözleşmesinin erken feshedilmesinin ardından koltuğunu kaybetmesi, kaskın altındaki adamı değiştiren ve F1'e yeniden aşık olmasını sağlayan bir yola girmesine neden oldu.
Bir yıl sonra Ricciardo, eski takımı AlphaTauri'de yarım sezon yarıştıktan ve birkaç ikna edici performans sergiledikten sonra eski haline dönmüş görünüyor. Autosport'a konuşan Ricciardo, ara vermenin kendisine kariyeri ve hayatı hakkında nasıl farklı bir bakış açısı kazandırdığını anlattı.
Ricciardo, "Bir şey yaşadığınızda, açıkçası bu sizi biraz değiştirebilir ve size belki farklı bir bakış açısı kazandırabilir veya iyi zamanları daha çok takdir etmenizi veya kötü zamanlarla nasıl başa çıkacağınızı anlamanızı sağlayabilir. Ya da moraliniz bozukken, sizin için neyin önemli olup neyin olmadığını fark etmenizi sağlayabilir."
"Yani, tüm bu şeyler sayesinde kendiniz hakkında çok şey öğrendiğinizi düşünüyorum. Sanırım bu süreçten çıktığımda, bu işi hâlâ gerçekten sevdiğimi ve kendime hala inandığımı fark ettim." dedi.
Daha derin bir düzeyde F1 aşkını yeniden canlandırmak ve kendine olan güvenini yeniden kazanmak Ricciardo'nun hayatını ve kariyerini farklı bir şekilde görmesine yardımcı oldu. Avustralyalı pilot için kendisinin en iyi versiyonu olmak, padoktaki imajı üzerinde çalışmak ve daha fazla ciddiye alınmak, aynı zamanda McLaren'deki görevi sırasında olduğu gibi ayrıntılarda kaybolmamak anlamına geliyordu.
Ricciardo, "Dünyanın yükünü omuzlarımda taşımak istemiyorum. Çünkü yine de eğlenceli olmalı. Ama bunu artık ciddiye alacağım."
"Kendimin en iyi versiyonu olmaya çalışacağım. Ancak bunun hayatımın diğer yönlerinden zevk almadığım bir noktaya kadar her parçamı tüketmesini istemiyorum. Çünkü o zaman olması gereken bu değildir. Ben hiçbir zaman bu şekilde yarışmadım." dedi.
Marshals deal with the damaged car of Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Marshals deal with the damaged car of Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04

AlphaTauri ile F1'e dönüşünden sadece iki yarış sonra, 34 yaşındaki pilot Hollanda Grand Prix'sinin antrenmanında oldukça acınası bir kaza olarak tanımladığı ve yelkenlerimi suya indirdiğini söylediği bir kaza sırasında elini kırınca başka bir aksilikle karşılaştı.
Ricciardo, "Kendimi yeniden eski halim gibi aç ve motive hissediyordum. Bu halimi sevmiştim. Sonra bunun olması, geçici olarak arkamdaki rüzgarı biraz azalttı."
"Sadece ileriyi düşünmeye çalıştım. En hızlı şekilde nasıl iyileşebileceğimi ve yeniden toparlanabileceğimi düşündüm. Tüm yıl boyunca o noktaya gelmek için gösterdiğim sıkı çalışmanın bir sakatlık yüzünden boşa gitmesine izin vermeyi reddettim." dedi.
2022'de at üzerinde Austin padokuna girdikten sonra padok abartılı davranışlarını nasıl azalttığından bahsederken Ricciardo, "Bakın el sakatlığı çok oldu."
"Buraya gelip çok fazla şaka yapmak ya da etrafta dolaşmak istemiyorum. Çünkü önümde o kadar çok sorun vardı ki, yine de sadece burada olmak için burada olan biri olarak değil. Aç ve motive olmuş biri olarak algılandığımdan emin olmak istiyorum." dedi.
Ancak McLaren'da kendine olan güvenini kaybettikten ve bu da işine olan tutkusunu yitirmesine neden olduktan sonra, şimdi McLaren'dan erken ayrılmasının iyi bir lütuf olduğunu, kendisini daha derin bir düzeyde kendisiyle yeniden bağlantı kurmaya zorladığını ve bu olumsuzluğu daha olumlu bir şeye dönüştürdüğünü düşünüyor.
Ricciardo, "Bakın, McLaren'daki durum zaman zaman ne kadar rahatsız edici olsa da, benim için bir lütuftu. Diyelim ki sözleşmemi feshettiler. Bu, kendimi yeniden bulmak, sevgimi yeniden kazanmak ve açlığımı geri kazanmak için bir adım uzaklaşmak için bir fırsattı."
Daniel Ricciardo, McLaren

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Daniel Ricciardo, McLaren

"Sanırım tüm bunlardan dolayı biraz incinen ya da zedelenen pek çok unsur vardı. Azmim ve motivasyonum gibi. Bu yüzden bunu yeniden bulmam gerekiyordu ve bu ara bana bunu sağladı." dedi.
Ricciardo'nun F1'e ara vermesi, bir gün temelli olarak emekli olma korkusundan kaçınmak için otomobil yarışları dışındaki ilgi alanlarını takip etmesine de yardımcı oldu.
Ricciardo, "Hayatta hala başka hobilerim ve ilgi alanlarım olabileceğinden emin olmak istedim. Çünkü spora geri dönmek, onu almak istediğim kadar ciddi hissettiriyor."
"Her şeyin başı ve sonu değilmiş gibi hissettirdi. Yani evet, bir şeyler yapmayı ve hayatın diğer yollarını takip etmeyi seçtim. Ayrıca başka tutkularım ve ilgi alanlarım olduğundan ve nihayetinde bir gün emekli olma korkusu yaşamadığımdan emin olmak istedim."
"Bu yüzden, bunun bir parçası da biraz bunu ve beni neyin ayakta tuttuğunu ve gülümsettiğini keşfetmekti."
"Kesinlikle yalnız kalmak istediğim. Kendi düşüncelerime dalmak ve hayatımın hangi dönüm noktasında olduğumu anlamak istediğim anlar oldu. İçimdeki duygu zaman zaman 'Bir daha yarışmak istemiyorum' şeklindeydi."
"Ama bunun yerleşmesi ve kalbimin gerçekten ne istediğini anlamak için zamana ihtiyacım olduğunu biliyordum. Nihayetinde, bu cevabı giderek daha fazla aldığımı hissettim." dedi.
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