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Formula 1 Haberler

Ricciardo'nun, McLaren'da yaşadığı sorunları ardında bırakmak istiyor

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Daniel Ricciardo, McLaren'da yaşadığı sorunların artık ''eskidiğini'' ve bunları aşmaya hevesli olduğunu söyledi.

Ricciardo'nun, McLaren'da yaşadığı sorunları ardında bırakmak istiyor

Ricciardo, McLaren'daki kariyerine çok iki başlayamamıştı ve ilk yarışlarda genelde takım arkadaşı Lando Norris'in arkasında kalmıştı.

Ancak Avustralyalı pilotun geçirdiği en kötü yarış, geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen Monako olmuştu, ki Ricciardo'nun bu pistte çok iyi olduğunu bilinir. Norris sezonun ikinci podyumunu alırken, Ricciardo ise İngiliz pilot tarafından tur yemişti.

Ricciardo'nun formu, sezonun en çok konuşulan olaylarından biri oldu ve İngiliz takımda yerini aldığı, Ferrari'ye geçen Carlos Sainz ise yeni takımında etkileyici performanslar sergiliyor.

Ricciardo, geçtiğimiz günlerde Sainz ile konuştuğunu ve İspanyol pilotun da kendisine içinde bulunduğu durumun garip olduğuna inandığını söyledi.

Sky Sports'a konuşan Ricciardo, ''Bir nedenden dolayı, şu anda araç bana doğal hissettirmiyor.''

''Kısa bir süre önce Carlos'la karşılaştım. Bana, 'ne düşünüyorsun, bu garip değil mi?' dedi. Ben de 'bana söylediğin için teşekkür ederim' dedim.''

''Aracın biraz karakteristik, belki de biraz garip olduğunu düşünüyorum. Genelde, çalışabilecek bir aralık vardır ve bu alanda oynamalar yapabilirsiniz. Bunlar da sorun yaratmaz.''

''Şu anda bu aralık çok dar ve hata yapmak veya aracın iyi tepki vermeyeceği bir şey yapmak çok kolay.''

''Bunun hakkında sürekli konuşmak istemiyorum çünkü bu konu eskiyor. Ancak, sanırım biraz zorlu.'' ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl Sebastian Vettel'in, Ferrari'den ayrılacağı belli olduğunda, Ricciardo onun yerine geçebilecek favori isimlerden biriydi ve Nico Rosberg de İtalyan takımın en iyi seçeneğinin Avustralyalı pilot olduğunu düşünüyordu.''

Sainz'ın neler başardıkları düşünüldüğünde, eski Formula 1 pilotu Rosberg şunları söyledi: ''Olaya çok eleştirel bakıyordum. 'Ricciardo'yu almalısınız, neden Sainz'ı alıyorsunuz?' diye düşünüyordum.''

''Ancak o şu anda harika gidiyor. Mattia Binotto kesinlikle haklıymış.''

Sainz geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen Monako Grand Prix'sinde, İtalyan takımla birlikte ilk podyumunu almıştı.

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Ocon, F1 performanslarında yeni mühendislerin rolünün öneminin altını çizdi

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Editör Betim Aker

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