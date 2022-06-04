"Ricciardo'nun McLaren kontratını sadece kendisi erken feshedebilir"

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Ricciardo'nun McLaren ile 2023 sezonunun sonuna kadar anlaşması var ancak takım arkadaşına yetişemediği için kariyeri gözetim altında.

Bu sezon sadece bir kez ilk onda finiş gören Ricciardo baskı altında ve bu, Zak Brown'ın yakın zamandaki açıklamalarıyla arttı.

McLaren CEO'su medyaya, Ricciardo'nun "beklentileri karşılamadığını" söylemekle kalmadı, aynı zamanda kontratı erken feshedebilecek "mekanizmalar" olduğunu da açıkladı.

Fakat The Race'den Scott Mitchell, "anlaşmayı erken bitirmeyi seçebilecek tarafın McLaren olmadığını anladığını" söyledi.

"Erken feshetme seçeneği olan kişi Ricciardo. Yani Ricciardo'nun 2023 anlaşmasının devam edip etmeyeceği kendisine bağlı görünüyor."

"Bu en azından onun seçimi olur. Şimdiye kadar, McLaren'ın ona davranışıyla veya işleri tersine çevirmesine yardımcı olmak için gösterdikleri çaba ilgili kötü bir şey söylemediğine de dikkat çekilmeli."

"Bu önemli çünkü Ricciardo'nun nasıl hissettiği karar verirken etkili olacak."

"McLaren, ya sonuna kadar devam edecek ya da bunun yürümediği ve Ricciardo'nun ayrılmasının kendi yararına olduğu sonucuna varacak. O zaman Ricciardo'yu bunu yapmaya teşvik etmeye çalışabilir."

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, Lance Stroll, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ricciardo, 2023 için anlaşması olduğunu söylemek dışında bir açıklama yapmasa da şu anda zor bir dönemde olduğunu kabul etti.

Ricciardo, "Şu anda kalkıp bunu yapmak, aracın sınırını zorlamak ve kendimden bunu çıkarmak hâlâ zor."

"Bu nedenle sadece bunu düzeltmeye çalışıyorum ve geçtiğimiz yıldan ders almayı deniyorum."

“Bu ne yazık ki 12 ay öncesinden beri içinde olduğumuz bir durum. Bence bu durumlarda iyi yaptığımız şeyler var ve geriye dönüp muhtemelen farklı şekilde yapabilirdik diyebileceğimiz şeyler de var."

"Bu yerlere daha verimli bir şekilde saldırmaya çalışacağım." dedi.

Ricciardo, bu sezon sadece 11 puan alırken takım arkadaşı Norris 48 puanda.