Ricciardo'nun kontratında, 2024'te Red Bull'da yarışacağına dair madde yok

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Daniel Ricciardo, yaptığı yeni anlaşmayla Red Bull Racing'e geri döndü ve önümüzdeki sezon takımın üçüncü pilotu olacak.

Takımın simülatör pilotunda aktif şekilde çalışacak olan Ricciardo, bir dizi ticari faaliyete katılacak ve ayrıca bazı hafta sonları takım garajında olacak.

Yine de Ricciardo'nun rolü, düzenli bir yedek pilot rolünden farklı olacak ve eğer fırsat çıkarsa, koltuğa geçecek isim Liam Lawson olacak.

Avustralyalı sürücünün adı Sergio Perez'in koltuğuyla anılmaya başlandı ancak Ricciardo, takımın kendisine hiçbir söz vermediğini dile getirdi.

Ricciardo henüz 2024'te gride dönüp dönmeyeceğini dahi bilmediğini söyledi.

Ricciardo, "Sözleşmemde simülatörde iyi bir iş çıkarırsam yarış aracında yer alacağım yazmıyor."

"Sanırım 2024'te geri dönmek isteyip istemediğimi anlamam biraz zaman alacak."

Daniel Ricciardo, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Şu anda yarışmayı tamamen bırakmış gibi hissetmiyorum. Geri dönmek istediğimi hissediyorum ama bunun böyle olup olmadığını sadece zaman gösterecek."

"İstediğim her araçta yarışabileceğimi söylemeyeceğim ancak nihayetinde geri dönüp dönmemek benim kararım olacak."

"İçimde hâlâ yanan bir ateş olduğu için temelli ayrılmamaya karar verdim. Ne olacağını, bu ateşin sönüp sönmeyeceğini ya da daha fazla alevlenip alevlenmeyeceğini görmek istiyorum."

"Aslında bakarsanız Abu Dhabi'deki yarıştan sonra çok da duygusal değildim. Sebastian Vettel ile aynı şekilde hissettiğimi söylersem yalan söylemiş olurum çünkü son yarışımı yaptığımdan emin değilim."

"Aceleci ve duygusal kararlar vermeden önce, bu sorunun cevabını bulmak için önümüzdeki yıl ara vermeye karar verdim."

"Son dönemde bazen emekli olma vaktimin geldiğine dair düşüncelerim elbette oldu ama bunlar sadece duygusal şeylerdi."

"İçimdeki alev sönmeden bırakmak istemiyorum." dedi.