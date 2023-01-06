Ricciardo'nun kontratında, 2024'te Red Bull'da yarışacağına dair madde yok
Daniel Ricciardo, mevcut kontratında 2024 yılında Red Bull'da yarışacağına dair herhangi bir madde olmadığını dile getirdi.
Daniel Ricciardo, yaptığı yeni anlaşmayla Red Bull Racing'e geri döndü ve önümüzdeki sezon takımın üçüncü pilotu olacak.
Takımın simülatör pilotunda aktif şekilde çalışacak olan Ricciardo, bir dizi ticari faaliyete katılacak ve ayrıca bazı hafta sonları takım garajında olacak.
Yine de Ricciardo'nun rolü, düzenli bir yedek pilot rolünden farklı olacak ve eğer fırsat çıkarsa, koltuğa geçecek isim Liam Lawson olacak.
Avustralyalı sürücünün adı Sergio Perez'in koltuğuyla anılmaya başlandı ancak Ricciardo, takımın kendisine hiçbir söz vermediğini dile getirdi.
Ricciardo henüz 2024'te gride dönüp dönmeyeceğini dahi bilmediğini söyledi.
Ricciardo, "Sözleşmemde simülatörde iyi bir iş çıkarırsam yarış aracında yer alacağım yazmıyor."
"Sanırım 2024'te geri dönmek isteyip istemediğimi anlamam biraz zaman alacak."
Daniel Ricciardo, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
"Şu anda yarışmayı tamamen bırakmış gibi hissetmiyorum. Geri dönmek istediğimi hissediyorum ama bunun böyle olup olmadığını sadece zaman gösterecek."
"İstediğim her araçta yarışabileceğimi söylemeyeceğim ancak nihayetinde geri dönüp dönmemek benim kararım olacak."
"İçimde hâlâ yanan bir ateş olduğu için temelli ayrılmamaya karar verdim. Ne olacağını, bu ateşin sönüp sönmeyeceğini ya da daha fazla alevlenip alevlenmeyeceğini görmek istiyorum."
"Aslında bakarsanız Abu Dhabi'deki yarıştan sonra çok da duygusal değildim. Sebastian Vettel ile aynı şekilde hissettiğimi söylersem yalan söylemiş olurum çünkü son yarışımı yaptığımdan emin değilim."
"Aceleci ve duygusal kararlar vermeden önce, bu sorunun cevabını bulmak için önümüzdeki yıl ara vermeye karar verdim."
"Son dönemde bazen emekli olma vaktimin geldiğine dair düşüncelerim elbette oldu ama bunlar sadece duygusal şeylerdi."
"İçimdeki alev sönmeden bırakmak istemiyorum." dedi.
Hamilton: "2022, takım olarak egolarımızı yıkmakla ilgiliydi"
Fren sorunları, McLaren'ın 2022 sezonunu derinden etkilemiş
Son Haberler
Rins: "Honda, sürmesi zor bir motosiklet, ancak kötü değil"
Gelecek sezon kariyerinde ilk kez Suzuki dışı bir motosiklet kullanacak olan Alex Rins, Honda'nın alıştığının dışında tepkiler verdiğini, ancak motosikletin kötü olmadığını söyledi.
F1 2022 teknik: Red Bull RB18'le 2022'yi nasıl domine etti?
Red Bull'un 2022 Formula 1 aracı olan RB18, 2000'li yıllarda getirilen zemin etkili dönemin ilk yılını domine etmesiyle hatırlanacak.
Bottas: "Zhou bir çaylağa göre çok az hata yaptı"
Valtteri Bottas, güçlü bir çaylak sezonu geçiren takım arkadaşı Guanyu Zhou'nun çok az hata yaptığını ve Formula 1'e alışmak için acele etmediğini söyledi.
Albon: "Williams denge problemlerini çözerse ciddi ivme yakalayabilir"
Alex Albon, Williams'ın denge problemlerini çözdüğü takdirde çok daha hızlı bir araç üretebileceğini düşünüyor.
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.