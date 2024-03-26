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Ricciardo'nun koltuğu tehlike altında mı?

Son haberlere göre Daniel Ricciardo için tehlike çanları çalmaya başladı.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Team, arrives at the track

Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Team, arrives at the track

Sam Bloxham / Motorsport Images

Geçen yıla çok iyi başlayan Daniel Ricciardo için yeni sezon pek de iyi başlamadı ve geride kalan yarışlarda Yuki Tsunoda ile aynı tempoyu tutturmakta zorlandı.

Ricciardo da tıpkı Tsunoda gibi 2025 Red Bull koltuğu için çekişiyor fakat mevcut temposuyla bunu başarması pek olası değil.

Şimdi RB'deki koltuğu da tehlikeye girmiş gibi görünüyor.

The Herald'a göre Red Bull danışmanı Helmut Marko, Ricciardo'ya bir ültimatom verdi.

İddiaya göre Ricciardo, Japonya ve Çin GP hafta sonlarında beklenen performansı sergileyemezse koltuğunu kaybedecek.

Eğer bu gerçekleşirse, Miami gibi erken bir tarihte direksiyona Liam Lawson geçecek.

Marko, Lawson'ı çok seviyor ve gelecek sezon Sergio Perez'in yerini alacak adaylardan biri olduğu konuşuluyor.

Şimdilik Red Bull veya RB tarafında bu konuya ilişkin herhangi bir yorum gelmedi.

Visa Cash App RB'den Laurent Mekies, RB F1 Takımı'ndan Daniel Ricciardo ile görüştü

Visa Cash App RB'den Laurent Mekies, RB F1 Takımı'ndan Daniel Ricciardo ile görüştü

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

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Kemal Şengül
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Kemal Şengül
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