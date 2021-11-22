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Formula 1 / Katar GP Haberler

Ricciardo'nun Katar GP'si, aşırı yakıt tasarrufu nedeniyle kötü geçmiş

Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden

Daniel Ricciardo, Formula 1 Katar Grand Prix'sinin ilk yarısında kendisini yakıt tasarrufu yapması konusunda uyaran bir sistem hatası nedeniyle tur başına iki saniye kaybettiğini söyledi.

Ricciardo'nun Katar GP'si, aşırı yakıt tasarrufu nedeniyle kötü geçmiş

McLaren pilotu Ricciardo, Cumartesi günü hayal kırıklığı yaratan bir sıralamanın ardından 14. sırada yer aldı ve takımının ona yarışın ilk yarısında çok muhafazakar olmasını söylemesiyle, olası bir geri dönüş şansını da kaybetti.

Yarışın ilerleyen bölümlerinde kendisine tekrar son hızla gitmesi için izin verildi ancak zaten mücadeleden geri kalmıştı ve yarışı 12. sırada puan alamadan bitirdi.

Ricciardo, "Starttan sonra, yarışın başlarında yakıt tasarrufu yaptık."

"Zaten çokça yaptığımı düşündüğüm şeyi yapmaya başladım ve bu yeterli değildi."

"Bu yüzden Tom [Stallard, yarış mühendisi] dedi ki: 'Daha fazlasını yapmalısın, daha fazlasını yapmalısın. Bu yeterli değil vs.'"

"Yakıt tasarrufu yapmak için bir turda yaklaşık iki saniye kaybettiğimizi düşündüğüm bir noktaya kadar gittik."

"Bununla birlikte frenler soğudu, lastikler soğudu ve yol tutuşu kaybettim, yani sürekli bir düşüş yaşadım."

"Yani yarışın yarısında yakıt tasarrufu yaptık ve bu bizi çok, çok geriye düşürdü."

"En fazla tasarruf yapma zorunda kaldığım ve en erken tasarruf yaptığım yarıştı. Her virajda aracı yokuş aşağı bırakıyordum ve bu asla yeterli değildi."

"Sistemde ne olduğunu ya da başka bir veriyi okuyup okumadıklarını bilmiyorum ama sonra Tom şöyle dedi: 'Tamam, artık tasarruf yok, sadece zorla.'"

"Ben de dedim ki: "Bir dakika, yakıt tasarrufu yok mu?' Tom da: 'Hayır, sadece zorla!' Ben de şöyle dedim: 'Kafam çok karıştı…'"

"Bugün açıkça bir sistem hatası oldu ve yazık oldu, çünkü zorlayabildiğim zaman, o an alabildiğim referans süresini hissettim."

"Sanırım bugün, veri okumakla ilgili bir hatanın insafına kaldık." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Ricciardo'nun yarışı, startta ilk virajda frenlemek için referans noktası bulmakta zorlanmasının ardından birkaç sıra kaybettiğinde daha da zorlaştı.

"Asıl start kötü değildi ancak Charles [Leclerc] ve [Lance] Stroll vardı, ben de sanırım biraz ortadaydım ve 1. virajı göremedim."

"Arkaya doğru geldiğinizde grubun bu kadar ilerisini görmek oldukça zor, bu yüzden ne zaman fren yapacağınıza dair bir referans almak için fren işaretleri arıyorsunuz."

"Ancak onları göremedim. Bu yüzden yapabildiğim kadar içeride kaldım ve sonra gazdan ayağımı kaldırdım."

"Nihayetinde çok erken kaldırdım ve sonra dışarıdaki birçok insan net bir şekilde geçti gitti."

"Sanırım harika bir konumda değildim. O saniye içinde daha fazla ne yapabilirdim bilmiyorum ama elbette bir bakacağım."

Ricciardo, "Bardağın dolu tarafından bakıp, bunun bir podyum pozisyonu mücadelesi sırasında olmamasına sevindiğimi söyleyeceğim. Çünkü bu şimdiye kadarki en acı verici şey olurdu. Kesinlikle bize puan alma şansını kaybettirdi." diye ekledi.

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