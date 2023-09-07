Ricciardo'nun ilk ayrılığını yorumlayan Horner: "Zamanı geri alamazsınız"
Red Bull takım patronu Christian Horner, vakti zamanında takımdan ayrılan Daniel Ricciardo'nun yeniden aralarında olmasından memnun.
Formula 1 kariyerine Red Bull desteğiyle adım atan ve 2014'te ana takıma yükselen Ricciardo, takımla geçirdiği beş sezon boyunca toplam yedi galibiyete imza attı.
Ancak 2018 sezonunun ardından farklı bir yol çizmeye karar veren Ricciardo'nun tercihi, yeniden yapılanmasını sürdüren Renault ile anlaşmak oldu.
Bu kararın ardından iki sezon Renault, iki sezon da McLaren'da yarışan Ricciardo, aradığını bulamadığı dört sezonun ardından yedek pilot olarak Red Bull'a döndü.
Ricciardo'nun geçmişte verdiği bu kararı yorumlayan Horner, her şeye rağmen Avustralyalı pilotu yeniden aralarında görmekten memnun.
ESPN'e konuşan Horner, "Bizimle olmadığı zamanlarda bile zaman zaman bu konu hakkında konuştuk."
"Bakın, zamanı geri alamazsınız. Hayatta bazen öyle kararlar alırsınız ki birkaç yıl sonra keşke başka bir yol seçseydim dersiniz."
"Ama en önemlisi, [Ricciardo'nun] Red Bull ailesine geri dönmesi ve yarışmaktan tekrar keyif aldığı bir duruma geri dönmüş olması." dedi.
Spora verdiği ara sadece 10 yarış süren Ricciardo, şu anda sakatlık nedeniyle yerini Liam Lawson'a bırakmış vaziyette.
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