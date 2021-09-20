Ricciardo'nun güçlü performansı McLaren'ı mutlu etti

Geçen yılın sonunda Renault'dan ayrılan Daniel Ricciardo, bu yıl McLaren'a katıldı ve yeni takımına uyum sağlamakta zorluk çekti.

Avustralyalı pilot, McLaren MCL35M'in tarzına adapte olmakta zorlanırken, özellikle ilk yarışlarda takım arkadaşı Lando Norris'ten epey yavaş kaldı. Bu, Monako'da Norris'in kendisine tur bindirmesiyle daha da kötü bir hal aldı.

Ancak Ricciardo için işler giderek iyi hale gelmeye başlıyor ve Avustralyalı pilot, Monza'da karşısına çıkan galibiyet şansını çok iyi değerlendirdi.

Yarışı kazanmayı başaran Ricciardo, McLaren'a 2012'den sonraki ilk galibiyetini getirdi ve adını, Norris'ten önce McLaren'la yarış kazanan isimler arasına yazdırdı.

McLaren patronu Andreas Seidl, sezona yaptığı zorlu başlangıçtan sonra, Ricciardo'nun performansının mutluluk verici olduğunu söyledi.

Seidl şöyle dedi: "Yaz arasından bu yana Daniel'ın ilerleme kaydedip hem kendisinin olmak istediği yere, hem de bizim onun olmasını istediğimiz yere geri dönmesinden son derece memnunum."

"Ayrıca Lando da bu yıl inanılmaz derecede formda."

"Açıkçası sahip olmayı istediğimiz sürücü kadrosu tam olarak bu ve Ferrari ile savaşıp, yeniden Formula 1'iin ön tarafına doğru ilerlemek adına buna ihtiyacımız var."

Yine de Seidl, galibiyete rağmen Mercedes ve Red Bull'la aradaki fark konusunda gerçekçi.

"Mercedes ve Red Bull'a baktığımızda, her hafta sonu kazanmak için savaşabilecekleri bir araçları var. Bu çocuklara kıyasla aramızdaki fark bu."

"Dubleye veya diğer takımların ne yaptığına odaklanmıyoruz. Elbette bizim için sansasyonel bir sonuçtu fakat Zandvort'a baktığınızda performans anlamında tamamen mahvedilmiştik. Her türlü pistte aradaki farkı kapatmak için çok çalışmamız lazım."

"Ancak böyle sonuçlar devam etme anlamında en iyi motivasyonu sağlıyor ve açıkçası söylediğim gibi sürücülerimizden de çok memnunum."