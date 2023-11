Ricciardo’nun geri dönüşünün zamanlaması neden mükemmel sayılabilir?

Alex Albon’un Kanada Grand Prix’sinde topladığı değerli puanlar sayesinde AlphaTauri, takımlar sıralamasında en dibi boylamıştı. Daha öncesinde Yuki Tsunoda’nın Avustralya ve Azerbaycan’daki 10. lukları sayesinde elde edilen iki puan, takım için ilaç gibi gelmişti.

AT04 ilk tanıtıldığında takım patronu Franz Tost, takımlar şampiyonasında en kötü altıncı sırada yer almayı bekliyordu. Suudi Arabistan Grand Prix’sinde aracın performansının düşük olduğu anlaşıldığından beri Avustralyalı takım patronu, araç tasarım ekibini sert bir şekilde eleştirmişti.

O günden bu yana takımda tansiyon durulmadı. Olaylardan şüphesiz en çarpıcı olanı Nyck de Vries’in görevden alınmasıydı. Pilotun sezon ortası görevden alınması tepki çekmişti ancak bu görevden almanın ne kadar isabetli bir karar olduğu ilerleyen günlerde anlaşıldı.

De Vries’in görevden alınmasının ardından yerine Daniel Ricciardo’nun getirilmesi her iki taraf için de mantıklı bir karar oldu. Ricciardo’nun pistlere geri dönmesiyle birlikte aracın performansını piste yansıtabilecek tecrübeli bir pilot görevi devralmıştı. Bu durum Ricciardo için ise Formula 1 gridine geri dönmek ile beraber rekabetçi bir araçla yarışma anlamına geliyordu.

Ricciardo’nun ilk başlarda Max Verstappen’in yanına, Red Bull takımına geri dönmesi imkansız gözüküyordu. Ricciardo, Macaristan’da pistlere geri döndüğünde Perez’in performansı, sezon başına kıyasla düşüş gösteriyordu. Ricciardo ise 2022 sezonunda McLaren’daki kötü performansının ardından takımdan gönderilmişti.

Meksika’da, Perez’in kendi evinde form düşüşüne devam etmesi ve Ricciardo’nun inanılmaz bir performans göstermesi beklenmiyordu. Ricciardo, Meksika’da mükemmel sürüşüyle dikkatleri üzerine çekti.

Ricciardo’nun sakatlığının ardından pistlere geri dönüşü oldukça zor oldu. Liam Lawson’un beş yarışlık serüvenini kenardan izlemek oldukça zor olsa da Avustralyalı pilot, Singapur hafta sonunda seneye koltuğunun garantilendiğini görünce biraz olsun rahatladı.

Photo by: Red Bull Content Pool Lawson filled in for Ricciardo after the Australian picked up an injury at the Dutch Grand Prix

Bu rahatlama Ricciardo’nun Katar yarışı için acele etmek yerine sakatlığın tam olarak iyileşmesini beklemesine sebep oldu. Hatırlanacağı üzere MotoGP efsanesi Marc Marquez, kol sakatlığı sonrası hemen pistlere geri dönmek istemiş ve sakatlığı yeniden nüksetmişti.

Sakatlık sonrası ilk yarışında Ricciardo, Austin’de vasat bir performans gösterdi çünkü ilk sektördeki yüksek hızlı virajlarla başa çıkabilecek kondisyonu yoktu. Ancak yarışı bir kondisyon toparlama yarışı gibi değerlendirip Meksika’da tam olarak hazır hale geldi. Ayrıca Meksika’daki pist, Austin’deki pist kadar zorlayıcı bir pist değildi.

Meksika hafta sonunun başından itibaren hem Ricciardo’nun, hem de aracın performansı iyi şeyler vaadediyordu. AlphaTauri, AT04’ün ikinci bir versiyonunu geliştirmek yerine mevcut pakete odaklanmış ve yere basma kuvvetini artırmayı amaçlamıştı. Güncel paket ile Meksika’daki düşük hızlı virajların yaratabileceği sorunlar maskelendi. Ricciardo’nun sıralamanın son seansında en hızlı dördüncü zamanı elde etmesiyle birlikte güncellemelerin etkisi görüldü. Ferrari’ye kıyasla AT04’ün düşük hızlardaki performansı etkileyiciydi.

"Kariyerimin ilk bölümünde öğrendiklerimi muhafaza edip ikinci bölümde bunları yanımda taşıyacağım" Daniel Ricciardo

Ricciardo yarışın ilk turlarında Lewis Hamilton’un ataklarını savuştursa da Mercedes pilotuna birkaç tur sonra geçildi. Kırmızı bayrak sonrası verilen startta George Russell çok iyi bir kalkış yakaladı ve Ricciardo’yu geçti. Yarışın son bölümünde ise güzel bir geri dönüş yarışı sürdüren Lando Norris, Avustralyayı geçmeyi başardı. Ancak Ricciardo’nun Meksika’daki çabası ve performansı herkesin onayını aldı.

Hollanda Grand Prix’sinin antrenman turlarında sakatlanmadan bir gün önce açıklama yapan Ricciardo, Formula 1’e ara verdiği dönemden şöyle bahsetmişti: “Formula 1’den uzakta kaldığım altı ay boyunca bireysel bir gelişim gerçekleştirdim, düşündüm ve her şeyi yoluna koydum.”

“Kariyerimin ikinci bölümünün ilk iki yarışında hem pistte hem de pist dışında bireysel anlamda hissetmek istediklerim mutluluk ve keyifti. Uzun süredir aradığım şey tam olarak buydu.”

“Kariyerimin ilk bölümünde öğrendiğim şeyleri sürdüreceğim ve yolculuğumun ikinci bölümünde bunları yanımda taşıyacağım. Fernando ile Formula 1’e ara verme dönemi hakkında konuşmuştum ve bunun faydalarından bahsetmişti. Her insanın farkı olduğunu ve farklı tepkiler verdiğimizin farkındayım. Ara verme süreci daha da uzun olabilirdi ancak bu altı ay bana gerçekten iyi geldi.”

Ricciardo’nun geri dönüşü şüphesiz AlphaTauri’nin sezonun ikinci yarısında güncellemelerin meyvelerini topladığı bir döneme denk geldi. Araçtaki güncel aero paketiyle birlikte yere basma kuvvetinin artışı sağlandı; yeni kanatlar, yeni taban ve yeni bir sidepod geliştirildi.

Photo by: Red Bull Content Pool Ricciardo scored a potential $20m result for AlphaTauri at the Mexico City GP

İtalyan ekibin yaz sezon arası öncesi yalnızca üç puanı vardı. O üç puan da Belkiça’da, Tsunoda’dan gelmişti. Ancak sezonun ikinci yarısı takım için daha iyi geçti. Lawson, Singapur’da dokuzuncu bitirerek başarılı bir çaylak performansı sergiledi. Tsunoda’nın Austin’deki sekizinciliği ve en hızlı turu elde etmesi takımın şampiyonada yükselme ümitlerini arttırdı.

Ricciardo’nun Meksika’daki yedinciliği ile birlikte AlphaTauri, takımlar sıralamasında Alfa Romeo’yu yakaladı. Eğer Tsunoda, Oscar Piastri ile mücadelesinde daha sabırlı olsaydı takım daha fazla puan toplayabilirdi.

AlphaTauri pist mühendis şefi Jonathan Eddolls, AT04 aracıyla ilgili şunları söyledi: “Aracın ön kısmı bizi oldukça kısıtlıyordu.”

“Bu yüzden geliştirmelerde ön kanada ağırlık vererek lastik sıcaklıklarını daha iyi hale getirmeyi amaçladık.”

“Bence aracımız bize gayet iyi davranıyor. Belki bazı üst düzey takımların fırsatlarına sahip değiliz ancak araç ağırlığı harici başka bir zayıflığımız yok. Virajlarda nasıl davranacağını bilen, dengeli bir aracımız var.”

2024 sezonu ortasında beklenmedik bir değişiklik görebilecek olsak da Ricciardo, kariyerinin ikinci bölümü için verimli bir çalışma ortamı bulmuş gözüküyor. Önümüzdeki Brezilya yarışı ise onun için farklı bir fırsat kapısı açacak. Ricciardo, Meksika’da potansiyelini göstermiş olsa da Brezilya yarışı onun için başka bir mücadele sunuyor. AyrıcaRed Bull harici takımların birbirlerine ne kadar yakın olduğu düşünülürse ve rekabetin seviyesi hesaba katıldığında Ricciardo’nun işi hiç kolay değil. AlphaTauri’nin takımlar şampiyonasındaki yedincilik hedefinde Avustralyalı pilota oldukça iş düşüyor denilebilir. Eğer Ricciardo söylendiği gibi geri döndüyse, sezon sonuna kadar bu performansını devam ettirmesi kimseyi şaşırtmayacak gibi gözüküyor.

Ricciardo’nun bu sezonki çabası Perez’i koltuğundan etmeye yeterse, pilotun müthiş bir zamanlamayla geri döndüğü söylenebilir.