Ricciardo'nun F1'de kalmak için seçenekleri neler?

Haberi dinle

Yaz mevsimi boyunca McLaren ve Ricciardo, bir sene daha devam etmekte olan mevcut anlaşmayı nasıl bitirecekleri konusunda arka planda görüşmeleri sürdürdüler.

F1'in son yıllardaki en büyük anlaşmalarından birisi, bu denli kötü bir şekilde sonlanmış olacak. Ricciardo'nun McLaren'da geçirdiği zorluklarla dolu iki senenin ardından yerine muhtemelen Oscar Piastri geçecek.

Bu ayrılığın resmiyet kazanmasının ardından Ricciardo da gelecek için seçeneklerini değerlendirmeye başlayacak. O, şu anda boşta bir isim ve 2023 için pek fazla seçeneği var gibi durmuyor. Buna rağmen Ricciardo, her ne kadar son iki sezondur zorlanıyor olsa da pilota ihtiyacı olan takımlar için en çekici seçenek olacak gibi duruyor.

Peki Ricciardo'nun 2023'te F1'de kalabilmesi için seçenekleri neler?

Fernando Alonso, Alpine A522 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Alpine

Ricciardo'nun 2020'nin sonunda Renault'dan McLaren'a katılma süreci göz önüne alındığında, onun sadece iki yıl sonra bu takıma dönüş yapması pek düşünülmezdi.

Ancak bir anda Piastri ve Fernando Alonso'nun parmaklarının ucundan kayıp gittiğini öğrenen Alpine ve Ricciardo için bu birliktelik, aslında her iki taraf için de bir mantık evliliği olabilir; bu sayede onları göz ardı edenleri haksız çıkarabilirler.

Diğer taraftan Ricciardo'nun ayrılmasından bu yana Enstone merkezli takımda çok şey değiştiğini, bu değişikliğin takımın adına ve rengine kadar gittiğini hatırlatmamız gerek. Ricciardo döneminde Renault'nun F1 takımının başında Cyril Abiteboul, Alain Prost ve Marcin Budkowski gibi isimler varken şu anda takım patronu olarak Otmar Szafnauer ve CEO olarak Laurent Rossi bulunuyor.

Bu, o dönemde Ricciardo'nun ayrılık şekli nedeniyle küçümsendiğini düşünen insanlar olmadığı için bu birlikteliği daha makbul kılacaktır. Bu birliktelikle Ricciardo, Fernando Alonso'nun ayrılmasının ardından takımda oluşacak yıldız isim eksikliğini giderebilir. Renault, Alpine'i büyütmek istediği bu dönemde Ricciardo'nun çekiciliğini değerlendirebilir.

Alpine, şüphesiz yakın gelecekte Ricciardo için en rekabetçi seçeneği olacaktır. Takım şu anda takımlar şampiyonasında dördüncü sırada ve son zamanlarda McLaren'dan daha istikrarlı. Bu hamle dikkat çekici bir şekilde, Ricciardo için güç dengesi açısından ileri yönde bir adım ve yeniden fabrika takımına dönüş olabilir.

Ancak Piastri'nin hâlâ Alpine'in 2023 için istediği pilot olduğunu söylemekte fayda var. Szafnauer, uzun yıllardır yatırım yaptıkları Piastri'yi 2023'te yarıştırma konusunda istekli olduklarını ve konuyu mahkemeye götürebileceklerini söylemişti.

Bu tartışmanın çözülmesi zaman alabilir, bu açıdan Ricciardo Alpine'le anlaşacak olsa bile bir süre beklemek durumunda kalabilir.

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Alfa Romeo

Üst sıralardaki tüm takımlarda koltuklar dolu olduğu için Ricciardo için bir sonraki en iyi seçenek Alfa Romeo olabilir. Takım, Valtteri Bottas ile bu sezon başlayan birlikteliği için çok sezonluk anlaşma imzalamıştı. Ancak takımın çaylak pilotu Zhou Guanyu ile tek senelik anlaşması bulunuyor.

Zhou, F1'deki ilk yarışı olan Bahreyn'de puan alması ve genel olarak puan kazanabileceği yerlerde mücadele etmesiyle F1 padoğunu etkilemeyi başardı. Çinli pilotun takımda kalmak için opsiyonu bulunuyor ve normal şartlarda Alfa Romeo'nun o opsiyonu devreye sokmaması için bir neden yok.

Ancak Ricciardo gibi bir pilot piyasaya düştüğünde, onu dikkate almamak oldukça zordur.

Motorsport.com'un öğrendiklerine göre Audi'nin gelecekte Sauber'i satın alarak F1'e girme planları var. Bu, takımın gelirlerinde de büyük artış olacağı manasına geliyor.

Bu durumda Alfa Romeo, uzun vadede Ricciardo için en iyi kumar olabilir mi? Audi, 2026'da F1'e girene kadar Ricciardo 36 yaşına varmış olacak. Bu açıdan Ricciardo'nun şimdiden o kadar uzun süreli adanmışlığı sıkıntılı olabilir.

Diğer taraftan kısa vadede bile Sauber, Ricciardo'ya ihtiyacı olan tarzda bir değişiklik sağlayabilir. Alfa Romeo hamlesinin Bottas'ın sıfırlanmasını ve kendi deyimiyle F1'den her zamandan daha fazla keyif almasını sağladı. Bottas, Mercedes'in ardından Alfa Romeo'ya daha fazla katkı sağladığını hissettiğini dile getirdi. Diğer taraftan yarış kazanmış iki pilota sahip olmak, Alfa Romeo için de faydalı olabilir.

Bu gerçekten Ricciardo'nun ne kadar ileriye bakmak istediğine ve daha rekabetçi bir gelecek için Hinwil'de yapı taşları hazırlanırken orta sıralarda devam eden mücadeleyi kabul edip etmeyeceğine bağlı.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, battles with Mick Schumacher, Haas VF-22 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Haas

Ricciardo'nun 2019'da Red Bull'dan ayrılıp Renault'ya geçme kararı geri yönde bir adım gibi görünmüştü. Avustralyalı pilot benzer bir yönde ilerleyip gelecek sene griddeki en küçük takımlardan birisine gitmeye cesaret eder mi?

Haas, bu seneki yeni kurallarda zaman zaman gösterdiği performanslarla ilerlediğini kanıtladı. Bu ilerleme, Kevin Magnussen'in kariyerine yeni bir soluk getirirken, Mick Schumacher'in son dönemde iyi işler çıkarmasında yardımcı oldu. Ancak iki pilot arasındaki fark, Schumacher'in takımdaki geleceğinin belirsiz olmasına neden oldu çünkü Ferrari'nin şu anda lider genç pilotunun doldurduğu Haas'ın ikinci koltuğu için normalde söz hakkı bulunmuyor.

Haas normalde Ricciardo'nun talep edeceği maaşı ödeyebilecek finansal varlıklara sahip olmayabilir ancak Ricciardo'nun gelecek sene McLaren'dan maaşını alacağı düşünülüyor. Bu, finansal durumun Ricciardo için böyle bir sorun oluşturmayacağı ve belki de onu Haas gibi daha küçük bir takımda yarışmaya teşvik edebileceği anlamına geliyor.

Sporda bir senelik anlaşmalar yapılıp, o sene yaşananlara göre bir sonraki sene devam edip edemeyeceğine bakıldığı durumlar olabiliyor. Bu açıdan Ricciardo ve Haas bir senelik anlaşma yapıp, birbirlerini değerlendirip, gerekli olması halinde 2024'te alternatiflere bakabilirler. Bu birliktelik işe yararsa, her iki taraf devam etme kararı alabilir.

Son senelerde yaptığı hamlelere bakınca Ricciardo muhtemelen daha stabil bir anlaşma isteyecektir ancak daha iyi bir seçenek olmazsa, bu durumda Haas, Ricciardo için en kötü seçenek olmayacaktır.

Alex Albon, Williams FW44, Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Photo by: Alessio Morgese

Williams

Haas'ta söylediğimiz her şey, Williams için de geçerli olabilir. Takım, yeni sahibi Dorilton Capital'in sağladığı finansal istikrarın da yardımıyla, kendini sıkıntılardan kurtardı ve son zamanlarda daha rekabetçi hale geldi. Buna rağmen Williams, bir zamanlar olduğu gibi düzenli olarak güçlü olmanın uzağında.

Dorilton, Amerika'daki görüntüsüne önem veriyor, bu açıdan gelecek sene için Amerikalı F2 pilotu Logan Sargeant, mevcut formunu sürdürürse takım için doğal seçim olacaktır. Ancak Ricciardo, Drive to Survive ve Amerikan kültürünü sevmesi nedeniyle Birleşik Devletler'deki en güçlü pilot. Bu açıdan böyle bir anlaşma, hem takımın yeni sahipleri, hem de 2014'te Ferrari'den ayrılan Felipe Massa ile anlaşmayı başaran Williams için uzun bir sürenin ardından en büyük başarı olacaktır.

Normal şartlarda Williams, muhtemelen Ricciardo için son çare olacaktır ancak takım istediği parayı vermeye ve gelecek için kendisini onun etrafında inşa etmeye söz vermeye istekliyse, o zaman Williams, Ricciardo'nun keşfetmek istediği bir seçenek haline gelebilir.