Ricciardo'nun en hızlı turu için verilen karar neden bir komplo değil de bir ödüldü?

RB, Formula 1 Singapur Grand Prix'sinde Daniel Ricciardo'nun Lando Norris'ten en hızlı turu kapmasına izin verme kararının kardeş takım Red Bull'a yardım etmekle ilgili olduğu yönündeki komploları yalanladı.

Daniel Ricciardo'nun en hızlı turu atabilmesi için yumuşak lastiklere geçirilmesi yönündeki geç karar, Pazar günkü yarışın ardından şampiyona üzerindeki potansiyel etkileri nedeniyle tartışmalara neden oldu.

En hızlı tur puanını kazanmak için yarışı ilk 10'da bitirmek gerektiğinden, RB bu hamleden hiçbir şey kazanmazken, taktik birçok kişi tarafından kardeş takım Red Bull'dan Max Verstappen'in ana şampiyonluk rakibi olan Lando Norris'ten bonusu kapmak için bir oyunbozanlık olarak görüldü.

McLaren takım patronu Andrea Stella, RB'nin eylemleri ile Red Bull'un şampiyonluk umutları arasında bir bağlantı olduğuna inanmak istemediğini söyledi, ancak hareketin garip olduğunu kabul etti.

“Şu anda hiçbir noktada RB'nin Red Bull'u desteklemek için en hızlı turu attığını söyleyecek unsurlara sahip değilim. Ben sadece bunu biraz... Nasıl desem... Tuhaf buluyorum. Bunun olacağını tahmin etmemiştim.”

“Singapur'da yarışan RB'nin en büyük önceliğinin yarışın en hızlı turunu atmak olması beni biraz şaşırttı. Sanırım şampiyonluğun bir puana kalmamasını sağlamak için daha çok çalışmamız gerekiyor.” dedi.

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RB takım patronu Laurent Mekies, bu hamlenin arkasındaki düşünceyi açıkladı ve bunun tamamen Ricciardo’nun yarış hafta sonundaki durumu etrafında şekillendiğini belirtti. Avustralyalı pilotun, Amerika Grand Prix'sinden önce yerini Liam Lawson'a bırakacağı beklenirken Mekies, RB’nin Ricciardo'yu profesyonelliği ve saygınlığı için kişisel bir ödülle onurlandırmak istediğini söyledi.

Sadece Motorsport.com'a konuşan Mekies şunları söyledi: “Adama hakkını vermek lazım. Daniel çılgın bir hafta sonu geçirdi.”

“Yarış hafta sonunun hiçbir anında arabanın içinde ya da dışında profesyonelliğinden bir şey kaybettiğini gördüğümü sanmıyorum. Üzerindeki baskı gittikçe artmasına rağmen.”

“Bu adam yarış boyunca arkada kaldı, her tur savaşarak, iyi turlar atarak geçti. Biz de bu hafta sonu bağlamında ona bu şansı vermenin doğru olduğunu düşündük."

Komplo teorisyenlerine cevabının ne olduğu sorulduğunda Mekies şunları söyledi: “Her şey çılgın bir hafta sonu geçiren bu adama bir şans vermek kadar basit.”

“Arkasında daha çok, ‘Ona bir rahat verelim, iyi bir tur atması ve bu hafta sonunu iyi bir şekilde bitirmesi için ona bir şans verelim.’ gibi bir düşünce vardı.”

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Mekies, Red Bull ile en hızlı tur taktiği konusunda herhangi bir görüşme yapıldı iddialarını reddetti.

Bu iddia, Red Bull pit duvarında Sergio Perez'in 10. sıradan pite alınarak en hızlı turun atılıp atılmayacağına dair telsiz konuşmaları yapıldığını ve Ricciardo'nun o sırada pit stop yapması nedeniyle bu hamlenin iptal edilmesine karar verildiğini iddia eden kaynaklarca da destekleniyor gibi görünüyor.

Mekies ayrıca bu fikrin yarıştan önce kendi strateji konuşmalarında bile gündeme gelmediğini açıkça ifade etti.

“Tabii ki hayır.”

“Her zaman iyi zamanlanmış bir güvenlik aracına sahip olmayı ve çekişmeye geri dönmeyi umarsınız, aksi takdirde yarışa girmezsiniz. Aslında bu yüzden yumuşak lastikle başladık.”

“Bu yarışın başında planladığınız bir şey değildi. Sadece ne kadar zorlu bir yarış olduğunu ve onun için bu şekilde arkada mücadele etmenin ne kadar anlamsız hale geldiğini gördükten sonra doğru olanın bu olduğunu düşündük.” diye açıkladı.

Ricciardo'nun kendisi de RB'nin kendisine en hızlı turu atma teklifinde bulunmasının, Verstappen'e yardım etmiş olabileceğinin farkında olsa da ona hedefleyebileceği bir şey vermekle ilgili olduğunu düşündüğünü söyledi.

Avustralyalı pilot, “Aklımda bir fikir vardı ama aynı zamanda biraz eğlenmeme izin verdiklerini de düşündüm çünkü puanların çok uzağındaydık.”

“Ve sonunda, evet, en hızlı turu attım. Şimdi Max'in bir puan farkla kazanmasını umuyorum çünkü öyle olursa kendime çok güzel bir Noel hediyesi garanti etmiş olacağım. Çok üzgünüm Lando! Ama iyi bir Noel hediyesi alacağımı düşünüyorum!”

“En hızlı tur için 3,5 milyon dolar bonus gibi bir şey duydum. Red Bull çılgın bir rakam telaffuz ediyordu!” dedi.