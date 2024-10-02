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Formula 1 Singapur GP

Ricciardo'dan en hızlı tur esprisi: "3,5 milyon bonus verilecek"

Daniel Ricciardo, Singapur GP'sinde Lando Norris'den aldığı en hızlı tur puanı hakkında espirili bir açıklama yaptı.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
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Daniel Ricciardo, Singapur Grand Prix'sinin son turlarında yarışın en hızlı turunu kaydetti ve böylelikle Lando Norris’in şampiyonluk mücadelesindeki değerli bir puanı kaçırmasına neden oldu. 

Ricciardo, bu hamlesi hakkında DAZN’a yaptığı açıklamada esprili bir dille şunları söyledi: "Bu hamle için bana 3,5 milyon dolarlık bir bonus verileceği söylendi, bu yüzden harika bir gece olacak."

"Sonlarda biraz zorlamak güzeldi. Açıkçası hiçbir şey için mücadele etmiyorduk, puan kazanma şansımız yoktu. Ancak Max'ten bir teşekkür aldım, bu da fark edildiğini gösteriyor.”

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