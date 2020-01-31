Ricciardo'nun eksikliğini hisseden Marko: "Onunla ikinci olurduk"

Daniel Ricciardo, 2018 yılının ardından sürpriz şekilde Red Bull'dan ayrılıp Renault'ya geçme kararı almıştı.

Avustralyalı pilotun yokluğunda Red Bull, Max Verstappen'le iyi puanlar toplasa da ikinci pilot konusunda zorluklarla boğuştu.

Pierre Gasly başlangıçta çok fazla puan kaybederken, Alex Albon da Verstappen seviyesinde değildi.

Motorsport Magazin'e konuşan Marko, "Daniel takımda olsaydı kesinlikle takımlar şampiyonasında ikinci olmuştuk."

"Renault'yu seçtiği zaman tüm takım için büyük bir şok oldu. Daniel pistteki en hızlı sürücülerden biriydi. Yarışlarda çok istikrarlı ve geçişleri harika. Ama aynı zamanda çok fazla neşe ve şaka da katıyordu."

"Takımdaki atmosfer iyi durumda, ama gittiğinden beri o kadar da neşeli değil. O aynı zamanda en hızlı pilotlardan birisi ve ihtiyaç duyduğunuz anda mükemmel şekilde orada oluyor. Elbette onun şakaları özleniyor."

"Mesela Gasly'nin farklı bir karakteri var, bu yüzden takımda çok fazla eğlence kalmadı."

"Özellikle Barcelona'daki testte yaptığı ikinci kaza Pierre'i olumsuz etkiledi. Çünkü kaza yaptığı anda tüm yeni parçalar araçtaydı. Bu yüzden testi ve ayrıca daha fazla güncellemeyi iptal etmek zorunda kaldık. Bu onu dengesiz hale getirdi."

"Max'in daha hızlı olduğunu kabul edemedi. Teknik anlamda bazı değişiklikler yapmaya ve aracı kendi isteklerine göre uyarlamaya çalıştı. Ama sezonun ortasında giderek daha kötüye gitti. Özellikle Macaristan'da pilot değişimi yapmak zorunda kaldık."

"Alex ise şimdiye kadar iyi iş çıkardı. Aracı daha önce hiç test etmeden takıma katıldı ve Hamilton'ın kendisine çarptığı Brezilya harici tüm yarışlarda puan aldı."

"Kendini geliştiriyor ve nerede vakit kaybettiğini biliyor. Alex, üzerinde çalışacağı şeyler olduğunu bilerek kendisine karşı eleştirel davranıyor. Bence tüm bunlar çok olumlu. Umarım bu yıl Verstappen için iyi bir takım arkadaşı olacak." dedi.