Ricciardo'nun daha iyi iş için Marko'nun eleştirilerine ihtiyacı yok

Avustralyalı pilot, takım arkadaşı Yuki Tsunoda tarafından bir kez daha geride bırakıldığı Suudi Arabistan GP'sindeki hayal kırıklığı yaratan performansının ardından Red Bull'un motor sporları danışmanının sivri sözlerine maruz kalmıştı.

Speedweek'teki köşesinde RB'nin iki pilotunun performansı hakkında yazan Marko, "Bu sezon hem Yuki hem de Daniel için tehlikede olan çok şey var. Yuki'nin sıralaması çok iyiydi ve Ricciardo'nun yakında bir şeyler ortaya koyması gerekecek." demişti.

Ricciardo, Marko'nun sürücüleri değerlendirirken ne kadar sivri olabileceğine yabancı değil ancak kendisinin de gelişmesi gerektiğinin fazlasıyla farkında olduğunu kabul etti.

Ricciardo, Marko'nun yorumlarının kendi evindeki yarış öncesinde can sıkıcı olup olmadığı sorusuna, "Hayır, rahatsız edici değil. Bence bu her zaman işimizin büyük bir parçası."

"En önemli kısmı sürüş ama büyük bir kısmı da sizlerle konuşmak ve tabii ki [söylenenleri] duymak. İşler iyi gittiğinde herkes olumlu konuşuyor, iyi gitmediğinde ise o kadar olumlu konuşmuyorlar. Yani bu da işin bir parçası." şeklinde cevap verdi.

Ricciardo kendisinin en büyük eleştirmen olduğunu ve bu nedenle şu anda işlerin gidişatının yeterince iyi olmadığının farkında olduğunu söyledi.

"Bu sporun içine girdikçe, yapabileceğime inandığım için buraya döndüğümü daha iyi anlıyorum. Buraya ait olduğuma inanıyorum ve gerçekten de öyle."

Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Takımı Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"İnsanlar sana kanıtlaman gereken bir şey var mı ya da insanları mutlu etmen ya da birilerini memnun etmen gerekiyor mu diye soruyorlar. Ben kendim için buradayım. Dürüst olmak gerekirse bunu hâlâ yapabileceğimi biliyorum. İnsanları, beni destekleyen insanları gururlandırmak istiyorum."

"Elbette Q3'e girmek istiyorum. Yapabileceğime inandığım sonuçları almak istiyorum. Ama işimiz zor. Çok yakın bir orta gruptayız ve Bahreyn'deki gibi, yapmam gereken turu yapamadığımı biliyordum. Ve bunun için elimi kaldırdım."

"Belki P14 ile Q3 arasındaki fark buydu. Sanırım Suudi Arabistan'da Q1'in sonunda P9 ile P16 arasındaki fark 0.1 saniyeden daha azdı. Yani çok hızlı bir şekilde kahraman gibi görünebilir ya da görünmeyebilirsiniz. İşte bu noktada her onda bir önemlidir. Açıkçası ben de ilk olarak kendime bakıyorum."

Ricciardo'nun sezona zorlu başlangıcı, bazı yıldız sonuçların kendisini gelecek yıl Red Bull'da bir koltuk için değerlendirmeye sokmaya yardımcı olacağını umduğu bir zamanda geldi.

Ancak Ricciardo, RB için daha fazlasını sunmaya odaklanması gerektiğinden, 2025'teki beklentilerine ilişkin düşüncelerin şu anda uzakta kaldığını söylüyor.

"Evet, harika bir döngü anı olabilir ve kariyerimi orada bitirebilirim. Bu beni kesinlikle mutlu eder."

"Ama artık her hafta sonuna teker teker yaklaşıyorum. Sanırım benim için spor neredeyse elimden alındığında ve açıkçası bir yıl önce buraya geri döneceğimin garantisi olmadığında, bu tür uzun vadeli bir düşünce tarzından uzaklaştım."

"Bu yüzden şu anda gerçekten bulunduğum noktaya odaklanmış durumdayım. Önümüzde büyük bir görev var. Orada elimden geleni yapmaya çalışacağım. Biraz kıç tekmelemeye çalışacağım ve sonra rüzgarın beni nereye götüreceğine bakacağım."