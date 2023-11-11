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Ricciardo'nun ayrılığı McLaren'de ne kadar zarara sebep oldu?

Daniel Ricciardo'nun ayrılması, McLaren'in 2022'de 9 milyon euro işletme zararı kaydetmesine katkıda bulunan bir faktör olarak ima edildi.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
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Daniel Ricciardo, Scuderia AlphaTauri

Yıllık raporuna göre F1, IndyCar, Formula E ve Extreme E organizasyonlarını kapsayan McLaren Racing Limited, 31 Aralık 2022'ye kadar 327.892 milyon euro gelir elde etti.

Bu rakam, 2021'in aynı dönemine kıyasla 115 milyon euro'dan fazla bir artış anlamına geliyor.

Rapora göre bu artış yıl içinde artan sponsorlar, Covid öncesi düzene dönüş ve IndyCar takımlarından elde edilen gelirin dahil edilmesinin bir sonucu.

McLaren, 2020 yılında McLaren SP adını alan Schmidt Peterson Motorsports'un %75 hissesini satın aldı.

Ağustos 2021'de hissesini daha da artırdı ve bu satın alma 31 Aralık 2021'de tamamlandı.

Geçen yıl, buradan elde edilen gelirin McLaren Racing'in yıllık raporuna yansıdığı ilk yıl oldu ve bu da 16,35 milyon euro'luk bir katkıya işaret ediyor.

Sonuç olarak McLaren 9.08 milyon euro faaliyet zararı açıkladı, ancak 32.65 milyon euro zarar bildirdiği 2021 yılına göre iyileşme kaydetti.

The McLaren logo

Fotoğraf: Drew Gibson / Motorsport Images

The McLaren logo

Raporda, 2022 için "Tüm maliyetlerdeki baskıların yanı sıra pilot maliyetleri için bir defaya mahsus ayrılan karşılık ve Covid öncesi düzene dönüşle ilgili artan maliyetler de buna katkıda bulundu." denildi.

Geçtiğimiz sezon McLaren, Avustralyalı pilotun sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalmasına rağmen Daniel Ricciardo ile yollarını ayırmıştı. Speedcafe, bu ayrılığın o dönemde 17 milyon euro'dan fazla bir miktara mal olduğunu öne sürmüştü.

McLaren, 2023 yılında faaliyete geçecek olan ancak 2025 F1 sezonu için daha büyük avantajlar sunacak olan yeni bir rüzgar tüneli ve simülatör gibi yeni tesislere yatırım yaparak bir büyüme dönemine girdi.

Takım ayrıca Andrea Stella'nın göreve gelmesinden kısa bir süre sonra teknik departmanın yeniden yapılandırılmasının ardından çok sayıda işe alım gerçekleştirdi.

McLaren 2022 F1 sezonunu 159 puanla beşinci sırada tamamladı.

Şu an ise son iki yarış kala 282 puanla dördüncü sırada yer alıyor ve Aston Martin'in 21 puan önünde bulunuyor.

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