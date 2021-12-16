Ricciardo'nun 2022'de "açıkça" bir adım daha atması gerekiyormuş

Avustralyalı sürücü, bu yılın büyük bölümünde takım arkadaşı Lando Norris ile aynı yere gelmek için mücadele etti, özellikle de yarış sırasında hayatını daha da zorlaştıran sıralama turlarında.

Formunu iyileştirip İtalya GP'deki zaferiyle yukarı çıkan Ricciardo, sezonu 115 puanla sekizinci sırada, takım arkadaşının 45 puan gerisinde ve AlphaTauri'den Pierre Gasly'nin sadece beş puanla önünde bitirdi.

Motorsport.com'a, "Harika başlamadı, sonra daha iyiye gitti ancak yine de bazı düşüşler vardı."

"Sezonun ikinci yarısından kesinlikle daha mutluyum. Yine de üzerinde çalışılacak şeyler var, bu yüzden bununla boğulmuş değilim."

"Bir adım attım ama açıkçası, gelecek yıl olmak istediğim yere gelmek için bir adım daha atmam gerekiyor. Muhtemelen Pazar günü bana o pist pozisyonunu vermesi ve beni kalabalıktan biraz daha uzak tutması için Cumartesi günleri konusunda daha fazla adım atmam gerekiyor. Bu yüzden üzerinde çalışacağım şey bu." dedi.

Suudi Arabistan'daki yarışı sağlam bir beşincilikle tamamlayan Ricciardo, geçen hafta sonu Abu Dhabi yarışında 10. başlayıp, 12. sırada tamamlayarak, sezonunu hayal kırıklığıyla tamamladı.

Son turda yeniden başlatılan yarışı, Lewis Hamilton ve Max Verstappen'in hemen arkasında, sıradaki tur bindirilmiş ilk araç olarak tamamladı.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Geçen hafta daha iyiydi çünkü güvenlik aracı çıktı ve işe yaradı. Muhtemelen bana diğerlerinden daha fazla yardımcı oldu ve bugün ise tam tersi oldu. Bu işler böyle oluyor."

"Sanırım dokuzuncu sıraya kadar çıktım ve sonra Ocon'dan biraz daha hızlıymış gibi hissettim. Yine de geçiş yapmak zordu ve muhtemelen geçmek için yeterli hıza sahip değildim."

"Sonra Gasly ve Fernando, Sanal Güvenlik Aracıyla bizi geçmeyi başardılar ve bu beni puanların dışına attı."

"Sanırım temiz havada biraz daha hızlıydım ama dürüst olmak gerekirse bu benim hatam çünkü 10. sıradaydım."

"Önümüzdeki yıl cumartesi günlerini önümüzdeki yıl kesinlikle geliştirmek istiyorum ve pazar günlerini kendim için biraz daha kolay hale getirmek istiyorum."

McLaren pilotu, "Tabii ki benim on ikinciliğim, dünya şampiyonluğu ve güvenlik aracının buna etkisi kadar büyük değil. Bu yüzden bugün size üzücü hikayemi veremeyeceğim!" diye ekledi.