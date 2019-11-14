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Formula 1 / Son dakika

Ricciardo'nun 2020 hedefi podyum

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Ricciardo'nun 2020 hedefi podyum
Ekleyen:
, Editör
14 Kas 2019 17:11

Daniel Ricciardo, Renault ile gelecek yıl podyuma çıkmayı hedeflediğini söyledi.

Sao Paulo'daki FIA basın toplantısında konuşan Daniel Riccardo, 2020 hedeflerinden bahsederken, gelecek sezon hedefinin podyum olacağını söyledi.

Avustralyalı pilot, 2019 hedeflerine ulaşamadıklarını da söyledi.

Renault pilotu “Bu sezon başlamadan önce her şeye hazırdım ve tamamen açık fikirliydim. Her şeyden önce, yeni bir başlangıç yapmaktan memnunum ve bu değişiklikten heyecan duyuyorum. Geçmişte kendimi gereksiz beklentilere soktuğum ve hayal kırıklığına uğramama sebep bazı hatalar yaptım. Ama şimdi bunu yapmadım."

"Sezona ve yeni bir mücadeleye oldukça heyecanlı başladım. Renault'dan bu ilk sezondan büyük bir şey beklemiyordum, kendimden çok şey istememe rağmen, aynı zamanda takımı getirmek istediğimiz seviyeye ulaştırmanın zaman alacağını biliyorum. Heniz bunu başaramasak bile sezonun ikinci yarısı daha istikrarlıydık. Bu olumluydu."

"Gelecek yıl elde etmek istediklerimiz hakkında konuşursak, beklentiler zaten daha iyi görünüyor. Sadece kendimden değil, takımdan da daha fazlasını beklemeye başlayacağım. Elbette, sonuçlarımız her zaman istediğimiz gibi değildi, ama bu yılın unutulması gereken bir sezon olduğunu kesinlikle düşünmüyorum." 

"Gelecek sene için hedefim şampanya olacak! Renault ile sözleşme imzaladığımda kendimize bir görev belirledik: 2020'd  en azından bir kez podyuma çıkmak istiyoruz. Bundan hâlâ uzaktayız. Ancak bu, kış aylarında daha çok çalışmamız gerektiği anlamına gelir. McLaren, kışı aylarını verimli şekilde kullandığınız taktirde ne kadar ilerleme kaydedilebileceğini gösterdi."

"Eğer böyle çalışırsak, gelecek yıl podyum için savaşabileceğimizi düşünüyorum. Her halükarda, şampanya kazanıp kazanmasak da, ilk üç takımlara mümkün olduğunca yaklaşmak istiyoruz ve onlarla daha çok mücadele etmek istiyoruz." dedi.

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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